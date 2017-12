Weihnachtsansprache Spaniens König warnt Katalanen vor neuer Konfrontation

Der spanische König Felipe VI. hat die politischen Entscheidungsträger in Katalonien zu verantwortlichem Handeln aufgerufen. "In Katalonien darf der Weg nicht erneut zu Konfrontation oder Ausschluss führen", warnte Felipe in seiner Weihnachtsansprache, die am Abend vom spanischen Staatsfernsehen ausgestrahlt wurde.

Am Donnerstag hatten die Separatisten bei der Neuwahl in Katalonien die absolute Mehrheit der Sitze im Parlament von Barcelona verteidigt. Eine Regierungsbildung steht zwar noch aus, das Wahlergebnis löste in Spanien aber große Sorgen aus.

Zuvor war die katalanische Regionalregierung nach einem von der Justiz verbotenen Unabhängigkeitsreferendum und dem Beschluss zur Abspaltung von Spanien Ende Oktober vom spanischen Ministerpräsidenten Mariano Rajoy abgesetzt worden.

"Zwietracht, Unsicherheit und Entmutigung"

Felipe forderte nun, in Katalonien müssten wieder "Gelassenheit, Stabilität und gegenseitiger Respekt herrschen". Spanien sei eine reife Demokratie, in der jeder Bürger seine Meinungen und seine Ideen frei und demokratisch äußern und verteidigen könne. "Aber niemand kann die eigenen Ideen gegen die Rechte der anderen durchsetzen", betonte der 49-Jährige.

Eine neue Konfrontation würde zu "Zwietracht, Unsicherheit und Entmutigung führen", mahnte der König. Dadurch drohten "moralische, staatsbürgerliche und natürlich wirtschaftliche Verarmung".

Nach der Wahl vom Donnerstag hatte der entmachtete Regierungschef Kataloniens, Carles Puigdemont, von der spanischen Regierung die Erlaubnis gefordert, bald heimkehren zu dürfen. Außerdem hatte er gefordert, die Polizeikräfte abzuziehen, die seit dem Referendum verstärkt in Katalonien präsent sind.