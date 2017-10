Streit über Unabhängigkeit Spanisches Verfassungsgericht untersagt Parlamentssitzung in Katalonien

Nach dem umstrittenen Unabhängigkeitsreferendum in Katalonien hält die Spannung zwischen der Regierung in Madrid und der Regionalregierung an: Das spanische Verfassungsgericht hat nun die für Montag geplante Sitzung des katalanischen Regionalparlaments untersagt. Dies berichteten spanische Medien unter Berufung auf Justizkreise. Erwartet wurde, dass die Parteien der katalanischen Koalitionsregierung in Barcelona dabei die Unabhängigkeit Kataloniens ausgerufen würden.

Das Gericht folgte damit laut einem Bericht der Zeitung "El Pais" einem Antrag der Katalanischen Sozialistischen Partei, die eine Lossagung der Region von Spanien ebenso wie die Zentralregierung in Madrid ablehnt.

Bei dem ebenfalls vom Verfassungsgericht untersagten Referendum hatten am Sonntag nach Angaben der katalanischen Regionalregierung 90 Prozent der Wähler für eine Unabhängigkeit von Spanien gestimmt. Die Wahlbeteiligung lag bei 42 Prozent, allerdings wurden zahlreiche Wahlurnen beschlagnahmt und Wahllokale von der spanischen Polizei geschlossen.

Dass Madrid und Barcelona trotz internationaler Appelle wieder einen Dialog aufnehmen, erscheint derzeit wenig wahrscheinlich. Der katalanische Regionalpräsident Carles Puigdemont hat wiederholt eine Vermittlung gefordert, ist damit in Madrid aber auf klare Ablehnung gestoßen: "Die Regierung wird über nichts Illegales verhandeln und wird keine Erpressung hinnehmen", erklärte zuletzt das Büro von Ministerpräsident Mariano Rajoy. Madrid verlangt, dass Puigdemont zuerst seine Drohung einer Abspaltung zurücknimmt, bevor "gesprochen oder verhandelt" wird.

