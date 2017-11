Wahlkampf in Katalonien Die Spalter sind gespalten

Am 21. Dezember sollen die Katalanen über die Zusammensetzung ihres Regionalparlaments bestimmen - so hat es der spanische Ministerpräsident Mariano Rajoy angesetzt.

Trotz des anfänglichen Protests wollen nun alle Parteien, die für die Abspaltung der Region von Spanien gestritten haben, Kandidaten präsentieren. "Wir müssen dabei sein und gewinnen", schrieb Puigdemonts Stellvertreter, Oriol Junqueras, aus dem Untersuchungsgefängnis in Madrid.

Das Problem ist nur: Die Justiz ermittelt gegen die Mitglieder der abgesetzten katalanischen Regierung in Madrid wegen Rebellion, Auflehnung gegen die Staatsgewalt und Missbrauchs öffentlicher Gelder. Sie hatten trotz Verbots durch das Verfassungsgericht am ersten Oktober ein Unabhängigkeitsreferendum durchgeführt. Weil sich Chef Carles Puigdemont mit einigen seiner Minister der Vorladung vor den Nationalen Gerichtshof durch Flucht nach Brüssel entzogen hatte, sah die Richterin in Madrid Fluchtgefahr und setzte die restlichen Mitglieder der Regierung präventiv fest.

An diesem Freitag mussten die Parteien ihre Wahllisten vorlegen. Und obwohl Puigdemont alles versucht hatte, um die Separatisten geeint hinter sich zu scharen, treten sie nun getrennt an. Denn in den vergangenen Wochen hat sich gezeigt, dass ihr Kalkül nicht aufgegangen ist: Kein einziger Staat hat die neue katalanische Republik anerkannt, weder die EU noch die Nato oder die Uno haben sich in die "inneren Angelegenheiten Spaniens" eingemischt.

Viele Anhänger der Separatisten sind tief enttäuscht

Einige der angeklagten Politiker haben inzwischen entweder eingeräumt, dass die Regierung in Madrid berechtigt ist, vorübergehend die Regie über die katalanische Verwaltung zu übernehmen - so die Parlamentspräsidentin Carme Forcadell. Die Unabhängigkeitserklärung sei rein symbolisch gewesen, sagte sie vor Gericht. Oder sie haben klargestellt, dass sie weder genügend Rückhalt hatten noch darauf vorbereitet waren, ihre neue Republik zum Laufen zu bringen. Dieses Eingeständnis hat viele Anhänger tief enttäuscht.

Deshalb sah sich das Lager der unverdrossenen Unabhängigkeitsfanatiker gezwungen, um ihre Strategie zu ändern. Die "Republikanische Linke" (ERC), die schon seit 85 Jahren für einen eigenen Nationalstaat kämpft, hat nach Umfragen die besten Chancen, die meisten Sitze zu ergattern. Oriol Junqueras ist Spitzenkandidat. Doch er weiß, dass er wohl noch länger mit der Justiz beschäftigt sein wird. Deshalb hat er die Generalsekretärin Marta Rovira als mögliche Regierungschefin vorgeschlagen. Die erklärte den Urnengang im Dezember zum Plebiszit über die Unabhängigkeit - und möchte die Ergebnisse des Referendums vom 1. Oktober bestätigt sehen. Parlamentspräsidentin Forcadell, gegen Kaution auf freiem Fuß, hat den vierten Listenplatz in Barcelona.

Die letzte Regionalwahl 2015 hatte die ERC noch gewonnen, im Verbund mit der Partei von Carles Puigdemont als "Junts pel Sí" (Gemeinsam für das Ja). Dieser nennt seine "Präsidentenliste" jetzt in Anspielung auf diesen Erfolg "Junts per Catalunya". Doch an den Triumph von damals wird er wohl kaum anknüpfen können. Denn viele Stammwähler kamen aus Wirtschaftskreisen. Sie lehnen den Bruch mit Spanien ab und sind entsetzt über den Exodus von über 2500 Unternehmen. In Puigdemonts Wahlprogramm geht es vor allem um die Amnestie für die angeklagten Politiker und die Verhinderung der Machtübernahme durch die verfassungstreuen Parteien.

Eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Sigma Dos, die einen Tag vor der Unabhängigkeitserklärung in Katalonien Ende Oktober durchgeführt wurde, zeigt, dass nur noch ein Drittel für die Sezession sind. Und 56 Prozent der Befragten halten die Abspaltung auch in der Zukunft für unmöglich. Das könnte den verfassungstreuen Parteien nützen.

Suche nach "Komplizenschaft" im Lager der Unabhängigkeitsgegner

Zwar gibt das Wahlrecht Stimmen aus wenig besiedelten Wahlkreisen ein Übergewicht. Und das sind die ländlichen Gebiete, wo die Separatisten ihren Rückhalt haben. Laut Umfragen könnten Junqueras' und Puigdemonts Liste zusammen mit den Linksextremen von der CUP wieder die Mehrheit von 68 der 135 Sitze erlangen. Das entspricht aber weniger als der Hälfte der abgegebenen Stimmen. Überdies könnten einige der Gewählten möglicherweise nicht im Parlament sitzen, weil sie im Gefängnis sind.

Deshalb hat Junqueras seine Parteifreunde darauf vorbereitet, "Komplizenschaft" im Lager der Unabhängigkeitsgegner zu suchen. Die ERC wirbt um die katalanischen Vertreter der Protestpartei Podemos. Deren prominenteste Politikerin Ada Colau, Bürgermeisterin von Barcelona, schließt symbolisch die Kandidatenliste von "En Comú Podem - Catalunya" (Vereint für Katalonien).

Colau, die den Einsatz der Zentralregierung nach Artikel 155 verurteilt, hat gerade ihren Rathauspakt mit den Sozialisten gekündigt. Sofort hat die ERC ihr geholfen, den Haushaltsplan zu verabschieden. Ein Vorzeichen für eine Verständigung auch auf regionaler Ebene?