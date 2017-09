Vor Unabhängigkeitsreferendum Tausende Katalanen demonstrieren für Spaniens Einheit

Am Abend vor dem geplanten Unabhängigkeitsreferendum haben Tausende Spanier in der katalanischen Stadt Barcelona dafür demonstriert, weiterhin zum Zentralstaat zu gehören. Vor dem Rathaus schwangen sie spanische Flaggen.

In der Stadt L'Hospitalet de Llobregat nahmen 2000 Referendumsgegner an einer Versammlung von Kataloniens Hauptoppositionspartei teil, der liberalen Ciudadanos (Bürger). Auch in Madrid demonstrierten tausende Befürworter der Einheit Spaniens mit spanischen Fahnen vor dem Rathaus. Auch in anderen Städten des Landes gab es Demonstrationen gegen eine Abspaltung.

Unabhängigkeitsbefürworter blieben bei ihrer Entscheidung, die Katalanen am Sonntag über die Abspaltung der Region abstimmen zu lassen. "Wir werden nicht auf unsere Rechte verzichten", sagte der Regionalpräsident Carles Puigdemont der Nachrichtenagentur AFP. Seine Regierung habe alles vorbereitet, damit die Abstimmung "normal" verlaufen könne. Die Bürger in Katalonien rief der Regionalpräsident zur Gewaltlosigkeit auf.

Dutzende Schulen in Katalonien wurden am Samstag von Abstimmungsbefürwortern besetzt, damit die Räume am Sonntag als Wahllokale genutzt werden können. In vielen Schulen wollten Eltern und Anwohner Sportwettkämpfe, Kulturveranstaltungen oder große Essen abhalten.

Die Zentralregierung in Madrid geht massiv gegen die geplante Abstimmung vor: Rund 10.000 Polizisten fuhren in die Region, sie sollten die Schulen abriegeln. Laut Madrids Statthalter Millo sei bis zum Samstagmittag bereits mehr als die Hälfte der rund 2300 Abstimmungslokale geschlossen worden, ebenso wie das IT-Zentrum der Regionalregierung in Barcelona. Nach Angaben des Vertreters der spanischen Regierung für Katalonien, Enric Millo, kappten die Polizisten die elektronischen Verbindungen zu den Wahllokalen. Eine Wahl im Internet sowie Online-Auszählungen seien damit nicht mehr möglich.

SPIEGEL ONLINE

Katalonien mit seinen etwa 7,5 Millionen Einwohnern ist etwa so groß wie Nordrhein-Westfalen und kommt für etwa ein Fünftel des spanischen Bruttoinlandsprodukts (BIP) auf. In der wohlhabenden Region im Nordosten Spaniens, in der eine eigene Sprache gesprochen wird, gibt es seit Jahrzehnten Unabhängigkeitsbestrebungen. Worum es im Detail beim Unabhängigkeitskampf der Katalanen geht, lesen Sie hier.