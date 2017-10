Umfrage in Katalonien Separatisten fallen Wählergunst zurück

Im katalanischen Parlament haben die Befürworter der Unabhängigkeit von Spanien derzeit eine Mehrheit - das könnte sich aber ändern, sollte es wie von der Zentralregierung in Madrid angeordnet am 21. Dezember zu Neuwahlen kommen. In einer aktuellen Umfrage sprachen sich 43,4 Prozent der befragten Katalanen für Parteien aus, die die Unabhängigkeit von Madrid ablehnen. Lediglich 42,5 Prozent gaben an, für eine der Parteien stimmen zu wollen, die nach Unabhängigkeit streben.

Das heißt noch nicht, dass die Unabhängigkeitsgegner derzeit tatsächlich mehr Stimmen und Sitze im Parlament erhalten würden als die Befürworter - es handelt sich um eine Umfrage unter 1000 Wahlberechtigten, die das Meinungsforschungsinstitut Sigma Dos vom Montag bis Donnerstag dieser Woche durchführte und die die Zeitung "El Mundo" veröffentlicht hat, die separatistischen Bestrebungen traditionell sehr kritisch gegenübersteht.

Bei Umfragen gibt es aber eine Fehlertoleranz, also einen Bereich von in der Regel einen oder mehreren Prozentpunkten, um den die tatsächliche Stimmung über oder unter dem Umfrageergebnis liegen kann. "El Mundo" gibt die Fehlertoleranz der aktuellen Umfrage zwar nicht an, bei einem derart knappen Abstand von 0,9 Prozentpunkten ist aber sicher, dass in Wirklichkeit auch die Anhänger einer Unabhängigkeit knapp in Führung liegen könnten.

Zudem war die Umfrage abgeschlossen, bevor die spanische Zentralregierung den Artikel 155 der Verfassung am Samstag tatsächlich angewendet, die katalanische Regierung abgesetzt und deren Amtsgeschäfte übernommen sowie Neuwahlen angesetzt hat. Die möglichen Auswirkungen dieser harten Linie Madrids konnten sich also ebenso wenig im Ergebnis niederschlagen wie die unnachgiebige Haltung der katalanischen Regierung.

Dennoch zeigt die Umfrage, dass die Auseinandersetzungen der vergangenen Wochen und die Eskalation des Streits zwischen Barcelona und Madrid eher die Gegner einer Unabhängigkeit gestärkt haben. Bei der letzten Wahl zum katalanischen Parlament im Jahr 2015 hatten die Separatisten insgesamt noch 47,7 Prozent der Wählerstimmen erreicht, die Gegner einer Loslösung nur 39,1 Prozent.

Die Gegner der Unabhängigkeit wollen am Sonntag in der katalanischen Hauptstadt Barcelona demonstrieren, dass sie tatsächlich die "schweigende Mehrheit" sind, als die sie sich selbst bezeichnen. Bereits am Vormittag versammelten sich Tausende Menschen mit spanischen Flaggen auf der Straße.