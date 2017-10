Demonstrationen in Spanien "Macht eure Arbeit"

Für einen Moment ist es ruhig auf der Plaza Sant Jaume im Zentrum Barcelonas. Dicht gedrängt stehen die weiß gekleideten Menschen zwischen den historischen Gebäuden, aus den Gassen der Altstadt schieben sich immer mehr Frauen und Männer in die wenigen Lücken. Manche von ihnen sind für die Unabhängigkeit Kataloniens, viele dagegen, manche unentschieden - doch auf den ersten Blick könnte niemand hier den Unterschied ausmachen: Alle tragen weiß, alle heben gemeinsam die Hände und gestikulieren "redet".

Mehr als 5000 Menschen sind dem Aufruf der Bewegung "Hablemos, Parlem?" gefolgt - das heißt "Lasst uns reden" auf Spanisch und Katalanisch. An der Plaza Sant Jaume liegt gegenüber vom Rathaus der Palast der Generalitat - der Sitz des katalanischen Regierungschefs Carles Puigdemont. Auch an ihn richtet sich die Aufforderung zum Dialog.

Es ist ein seltener Moment der Einheit in der Hauptstadt Kataloniens, in der sich seit Wochen alles um die mögliche Unabhängigkeit von Spanien zu drehen scheint. Doch nicht nur dort, auch in Madrid, auf Mallorca, in kleinen Städten und sogar im fernen Glasgow haben sich an diesem Samstag Menschen vor Rathäusern versammelt. Mal sind es Dutzende in Weiß, mal Tausende.

In Spaniens Hauptstadt Madrid fand zeitgleich eine zweite Demonstrationstatt. Tausende Menschen protestierten dort gegen die Trennungspläne der wirtschaftsstarken Region Katalonien. Die zentrale Plaza Colón hatte sich in ein Meer aus spanischen Nationalflaggen verwandelt. "Ich bin Spanier!", skandierten die Leute.

Knapp eine Woche ist es her, dass Puigdemonts Regionalregierung das illegale Referendum durchgeführt hat und die spanische Polizei brutal gegen Wähler vorging. Seitdem ist das Klima zwischen Madrid und Barcelona und auch die Stimmung in der Gesellschaft noch toxischer als vorher. Selbst der König mischte sich ein, maßregelte die Katalanen und wurde seinerseits von Puigdemont beschimpft.

"Dieser Samstag ist vielleicht die letzte Gelegenheit, die Eskalation zu stoppen", sagt Martijn, der mit seiner Frau Kristina zum Rathaus in Barcelona gekommen ist. Denn bislang sieht es nicht so aus, als ob die Zentralregierung in Madrid oder die Regionalregierung in Barcelona einlenken. Am Dienstag könnte Puigdemont die Unabhängigkeit Kataloniens erklären.

Auch deshalb hat sich die Bewegung entschieden, schnell und improvisiert zu handeln. Martijn, Cristina und mehr als Tausend andere haben in Arbeitsgruppen online diskutiert und geplant, den Hashtag verbreitet, binnen vier Tagen die Aktion vorbereitet und sich auf Prinzipien verständigt: Keine politische Positionierung in dem Konflikt, keine Beleidigungen, kein politisches Ziel, keine Option ausschließen. "Die Bewegung will die Spirale der Eskalation stoppen - was die Politiker dann verhandeln, ist nicht unsere Aufgabe", sagt Martijn.

"Macht eure Arbeit"

Es klingt es ein bisschen wie verkehrte Welt: Fordern sonst Politiker den Dialog in Konflikten, stehen in Spanien die Bürger vor den Rathäusern und rufen ihre gewählten Vertreter zur Vernunft und zum Gespräch mit dem Gegner auf. "Feu la vostra feina", hallt es auf Katalanisch über die Plaza Sant Jaume in Barcelona - "macht eure Arbeit".

Manche werfen der Bewegung vor, naiv zu sein. Martijn ist sich dessen bewusst: "Wir wollen es aber wenigstens versucht haben und uns nicht später vorwerfen müssen, dass wir nicht einmal probiert haben, die Eskalation zu stoppen."

Zumindest aus dem Umkreis der Regierenden waren am Freitag erstmals versöhnlichere Töne gekommen: Madrid ließ den Regierungsvertreter für Katalonien eine Entschuldigung für die Gewalt beim Referendum ausrichten. Santi Jordi, in der katalanischen Regierung für Unternehmen zuständig, forderte einen Waffenstillstand und warnte vor voreiligen Entscheidungen.

Vielleicht, so formuliert Martijn die Hoffnung der Dialog-Befürworter, nehmen Politiker auf beiden Seiten die landesweite Aktion ja zum Anlass, den Fuß vom Gas zu nehmen.