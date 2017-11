Katalanische Separatisten Mythos Märtyrer

Am Ende gab es keine großen Worte, keinen dramatischen Appell an die katalanischen Landsleute, keinen Aufruf zu Protest und Widerstand. Oriol Junqueras marschierte einfach in das Gebäude des spanischen Staatsgerichtshofs in Madrid - aus freien Stücken, Akten unter dem Arm, konzentrierter Blick.

Mittlerweile sitzt der Vizepremier Kataloniens in einem Madrider Gefängnis in Untersuchungshaft. Genau wie sieben weitere Ex-Mitglieder der Regierung der abtrünnigen Provinz im Nordosten Spaniens.

Die Justiz greift hart durch: Nachdem die katalanische Führung die Unabhängigkeit der Region erklärt hatte, gegen die Gesetze des Landes, ließ das Staatsgericht in der Hauptstadt acht frühere Kabinettsmitglieder festnehmen, ein weiterer Politiker kam gegen Kaution frei. Die Vorwürfe: Rebellion, Ungehorsam im Amt, Veruntreuung.

AFP Oriol Junqueras

War es das also? Der vorläufige Schlussstrich unter ein wochenlanges Machtgerangel? Einfach so? Die führenden Separatisten waren schließlich der Vorladung des Gerichts gefolgt - anders als der geschasste Premier Carles Puigdemont, der sich mit vier weiteren Ministern nach Belgien abgesetzt hat. Dort stellte er sich schließlich mit weiteren Ex-Ministern am Sonntag den Behörden. (Eine Analyse über Puigdemonts Flucht nach Brüssel lesen Sie in der aktuellen Ausgabe des SPIEGEL. Zum Artikel gelangen Sie hier.)

Kontrolle verloren

Man könnte jetzt meinen: Im Gegensatz zu ihm hat sich bei einigen seiner Mitstreiter früher die Einsicht breitgemacht, dass es nicht mehr weitergeht. Dass sie sich verrannt haben im Kampf um die Unabhängigkeit, dass längst wieder Madrid die Kontrolle hat.

Tatsächlich ist die Bewegung geschwächt. In Barcelona entscheiden nun vorerst andere. Auf den Straßen formieren sich inzwischen auch Unabhängigkeitsgegner, einige Umfragen sagen: Bei den Neuwahlen am 21. Dezember wird es eng für die Separatisten. International gibt es sowieso keine Rückendeckung. Die EU steht klar hinter Madrid.

Doppelstrategie der Separatisten

Was da noch bleibt: natürlich die Opferrolle.

"Es handelt sich vermutlich um eine Doppelstrategie", sagt Klaus-Jürgen Nagel, Politikwissenschaftler an der Universität Pompeu Fabra in Barcelona. "Die einen versuchen im Ausland den Fall in der Presse zu halten, die anderen verteidigen die Unabhängigkeit vor Gericht. Als Gefangene werden sie von Teilen der katalanischen Bevölkerung als Märtyrer betrachtet."

Tatsächlich rufen Aktivisten zu Protesten gegen die jüngsten Inhaftierungen auf. Am 12. November soll es in Barcelona eine große Demonstration geben. Bereits am Donnerstag gingen in mehreren Städten Tausende auf die Straße. Sie forderten "Freiheit für die politischen Gefangenen." Zu hören war unter anderem dieser Ruf: "Das ist keine Justiz, sondern Diktatur!"

Puigdemonts Sprecher Joan Maria Piqué nannte gegenüber dem SPIEGEL die Inhaftierungen und den angekündigten EU-Haftbefehl "empörend". "Madrid hat die Gewaltenteilung abgeschafft", so Piqué. "Die Justiz tut alles, was die Staatsanwälte verlangen, und die Staatsanwälte wurden von der Regierung eingesetzt."

"In der Hand einer Besatzungsmacht"

Indem sie sich aber gestellt haben, wollten die ehemaligen Minister zeigen: "Wir sind in der Hand einer Besatzungsmacht", sagt Günther Maihold, Spanien-Experte von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Das entspräche dem historischen Stereotyp der Katalanen.

Dazu passe auch die Flucht Puigdemonts nach Belgien. Der entmachtete Premier denkt laut seinem Anwalt gar nicht daran, nach Spanien zurückzukehren. Stattdessen, so Maihold, versuche er vom Ausland aus so lange wie möglich das Bild einer Widerstandsbewegung aufrechtzuerhalten.

AP Carles Puigdemont in Brüssel

Den Blick aber hätten die Separatisten längst auf die Neuwahlen gerichtet. "Die Menschen merken, dass die Unabhängigkeit mit der Brechstange kein Weg ist, allein schon wegen der wirtschaftlichen Folgen", sagt Maihold. Zahlreiche Unternehmen haben in den vergangenen Wochen bereits ihren Sitz aus Katalonien in andere Teile Spaniens verlegt. Die Region droht ihr Vorreiter-Image zu verlieren.

Puigdemonts Sprecher schießt gegen Madrid

Für den Fall einer Niederlage bei den anstehenden Neuwahlen legen sich die Separatisten bereits eine entsprechende Kommunikationsstrategie zurecht. "Natürlich werden wir das Ergebnis der Wahl akzeptieren - wenn sie fair ist", sagte Puigdemonts Sprecher Piqué. "Aber wir haben allen Grund, argwöhnisch zu sein." Die Regierung in Madrid sei "eine der korruptesten in Europa" und habe außerdem gar nicht das Recht, in Katalonien Wahlen auszurufen. Ihr Vorgehen komme einem Staatsstreich gleich, der Urnengang sei "illegitim".

Doch noch rechnen sich die separatistischen Parteien Chancen aus, sie könnten etwa mit einer gemeinsamen Liste antreten. Madrids hartes Durchgreifen dürfte ihnen sogar helfen.

Das glaubt laut einer Umfrage des Madrider Meinungsforschungsinstituts GAD3 auch die Mehrheit der Bewohner Kataloniens: 70 Prozent der 1233 Befragten gehen demnach davon aus, dass das Vorgehen Madrids gegenüber der abgesetzten Regionalregierung den separatistischen Parteien mehr Wähler bescheren wird.

Ministerpräsident Mariano Rajoy steht jedenfalls selbst gewaltig unter Druck. Er führt eine wacklige Minderheitsregierung, die Rechten treiben ihn in der Katalonien-Frage vor sich her. Doch diese Härte schweißt viele Menschen in Katalonien zusammen. "Tausende fühlen sich derzeit wegen der Ermittlungen um die Vorbereitung des Unabhängigkeitsreferendums gefährdet", sagt Politologe Nagel. Das betrifft dann Menschen wie Schuldirektoren, die ihre Räume zur Verfügung gestellt haben, oder einfache Wahlhelfer."

Da liegt es nahe, dass sich viele mit der katalanischen Opferrolle identifizieren.