Kataloniens Unabhängigkeit Puigdemont weicht Rajoys Ultimatum aus

Der katalanische Regierungschef Carles Puigdemont hat in einem Brief an den spanischen Premier Mariano Rajoy nicht geklärt, ob er in der vergangenen Woche die Unabhängigkeit Kataloniens ausgerufen hat. Stattdessen schlägt Puigdemont in dem Schreiben Medienberichten zufolge vor, dass er und Rajoy sich so schnell es geht treffen und in den nächsten zwei Monaten einen Dialog beginnen sollten. "Unser Dialogangebot ist ernst gemeint, trotz allem was passiert ist", so Puigdemont in dem Brief.

Rajoy hatte Puigdemont ein Ultimatum bis Montag 10 Uhr gestellt um klarzustellen, ob er am vergangenen Dienstag die Unabhängigkeit der wohlhabenden Region aufgerufen hat oder nicht. Am Samstag hatte die Zentralregierung noch gewarnt, sollte die Antwort unklar ausfallen, dann werde dies als Proklamation der Unabhängigkeit aufgefasst.

Sollte die Regionalregierung die Loslösung von Spanien proklamieren, gibt es eine nochmalige Frist bis Donnerstag, um die Loslösung von Spanien zu widerrufen. Falls die Regionalregierung auf die Unabhängigkeit besteht, will Rajoy Puigdemont und sein Kabinett entmachten.

Kataloniens Ministerpräsident hatte am Dienstagabend vergangener Woche die Ausrufung der Unabhängigkeit von Spanien angekündigt. Als Grundlage nannte er das umstrittene und vom Verfassungsgericht für illegal erklärte Referendum vom 1. Oktober. Allerdings setzte Puigdemont den Abspaltungsprozess gleich wieder aus - um einen Dialog mit der Zentralregierung zu ermöglichen.

Video: Wie geht es weiter im Katalonien-Konflikt