Vorwurf der Terrorunterstützung Arabische Koalition kappt Beziehungen zum US-Verbündeten Katar

Vier arabische Staaten haben ihre diplomatische Beziehungen zum Emirat Katar abgebrochen - und angekündigt, den Zwergstaat praktisch vom Rest der Arabischen Halbinsel abzuschneiden. Saudi-Arabien, Ägypten, die Vereinigten Arabischen Emirate und Bahrain werfen dem reichen Golfstaat Unterstützung des Terrorismus vor und haben ihr Vorgehen untereinander abgestimmt.

Stein des Anstoßes ist unter anderem die Unterstützung der islamistischen Muslimbruderschaft durch Katar. Außerdem wird der Golfstaat beschuldigt, Pläne Irans zu unterstützen, Saudi-Arabiens Erzrivalen. Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate und Bahrain kündigten am Montag an, die Verkehrsverbindungen zur See und in der Luft nach Katar einzustellen.

Diplomatisches Personal werde aus dem Emirat abgezogen. Alle Bürger aus Katar wiederum sollen binnen zwei Wochen Bahrain, Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate verlassen.

In einer Erklärung der staatlichen saudi-arabischen Nachrichtenagentur SPA hieß es, Katar verbreite die Botschaften zahlreicher Terrorgruppen über seine Medien. Dazu zählten neben der Muslimbruderschaft auch al-Qaida und die Extremistenmiliz Islamischer Staat (IS). Das gefährde die Stabilität in der Region.

Sowohl Saudi-Arabien, als auch Katar sind Verbündete der USA in der Region. In Katar liegt die Al Udeid Air Base, dort sind 10.000 US-Soldaten stationiert und das Regionalkommando der US-Streitkräfte beheimatet. Im Jahr 2022 soll Katar die Fußballweltmeisterschaft ausrichten.