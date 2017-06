Krise am Golf Gabriel kritisiert Isolation von Katar

Sigmar Gabriel (SPD) hat die Blockade des Emirats Katar durch eine Reihe arabischer Länder um das Königreich Saudi-Arabien kritisiert. Diese Staaten sollten sich auf den echten Feind konzentrieren, sagte der Bundesaußenminister mit Blick auf den Kampf gegen die Terrormiliz "Islamischer Staat". Er hatte sich zuvor zu einem Gespräch mit Katars Außenminister Mohammed Al-Thani in Wolfenbüttel getroffen.

Saudi-Arabien und mehrere Verbündete in der Region hatten am Montag die diplomatischen Beziehungen zu Katar überraschend gekappt. Sie werfen Katar Verbindungen zu Terrororganisationen vor. Das Emirat ist seitdem in der Region weitgehend isoliert, der Landweg dorthin ist gesperrt, der Flugverkehr stark behindert.

Sigmar Gabriel "alarmiert über die Eskalation"

"Wir sind der festen Überzeugung, dass jetzt die Stunde der Diplomatie ist, dass miteinander gesprochen werden muss", sagte Gabriel. Bereits am Donnerstag hatte er in einem Interview mit SPIEGEL ONLINE erklärt, er sei "alarmiert über die Eskalation der Lage und mögliche Folgen für die ganze Region."

Gabriel betonte am Freitag, jetzt müsse alles dafür getan werden, die See- und Luftblockade gegen das Emirat aufzuheben. Die Blockadeländer erinnerte er daran, dass viele Staaten der Region Organisationen unterstützt hätten, die gefährlich seien. Saudi-Arabien und die Türkei gehörten dazu.

Gabriel hob am Freitag hervor, dass Deutschland gute Beziehungen "zu allen Golfstaaten" pflege. Gemeinsam mit der US-Regierung, den europäischen Partnern und Staaten in der Region bemühe sich die Bundesregierung um eine Deeskalation.

