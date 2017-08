"Gerechtigkeitskongress" in der Türkei "Es ist meine Aufgabe, mich gegen die Tyrannen zu stellen"

Während der türkische Präsident im Osten des Landes spricht, versammelt sich ein Teil der Opposition in der Westtürkei - und übt scharfe Kritik an Recep Tayyip Erdogan. Bei der Eröffnung eines viertägigen "Kongresses für Gerechtigkeit" warf Oppositionsführer Kemal Kiliçdaroglu dem türkischen Staatsoberhaupt die Politisierung der Justiz vor. Es gebe weder "Recht noch Gerechtigkeit in diesem Land", sagte der Chef der Republikanischen Volkspartei (CHP).

"Es ist meine Aufgabe, mich gegen die Tyrannen vor die Unschuldigen zu stellen", fügte Erdogans Gegenspieler hinzu. Es gebe in der Türkei nicht "nur eine Person, sondern 80 Millionen, die nach Gerechtigkeit dürsten", sagte er vor Anhängern in der westtürkischen Provinz Çanakkale.

Der türkische Oppositionsführer sorgte kürzlich für Aufsehen, weil er zu Fuß von Ankara nach Istanbul gelaufen war - aus Protest gegen die Verhaftung von Regierungskritikern (lesen Sie hierein Interview mit ihm).

Der viertägige Kongress seiner Partei CHP ist ein Novum in der Geschichte des Landes. Die Veranstaltung findet nahe der Provinzhauptstadt Çanakkale auf der Gallipoli-Halbinsel statt. An dem Treffen nehmen mehr als 700 Sprecher aus verschiedenen politischen Lagern teil.

Erdogan spricht von "Schachfiguren" fremder Mächte

Die Gegend war im Ersten Weltkrieg Schauplatz blutiger Schlachten zwischen dem Osmanischen Reich und den westlichen Invasionstruppen. In den Kämpfen gelang es den osmanischen Truppen unter Mustafa Kemal im April 1915, die Alliierten zum Rückzug zu zwingen. Acht Jahre später gründete der Sieger von Gallipoli die Türkische Republik. Als Gründer der modernen Türkei, der 1934 den Namenszusatz Atatürk erhielt, genießt er bis heute großes Ansehen.

Mit der Wahl von Çanakkale als Ort des Kongresses möchte Kiliçdaroglu die Position seiner Partei als Erbin Atatürks und dessen Säkularisierungs- und Modernisierungspolitik unterstreichen.

Erdogan beging währenddesen in der östlichen Provinz Mus den Sieg der Seldschuken vor 946 Jahren. Er stellte sich in seiner Rede in die Tradition der historischen Anführer: So wie der seldschukische Sultan Kiliç Arslan siegreich war, so wie Mustafa Kemal siegreich war, so sei auch er bei der Niederschlagung des Putschversuchs vom 15. Juli 2016 siegreich gewesen. Diesen lastet Erdogan dem in den USA lebenden Prediger Fethullah Gülen an.

DPA Türkischer Präsident Recep Tayyip Erdogan bei der Seldschuken-Feier

Gülen und seine vermeintliche Organisation bezeichnete Erdogan ebenso wie die verbotene Arbeiterpartei Kurdistans (PKK), die mit ihr verbündeten kurdischen Volksverteidigungseinheiten (YPG) und die Partei der Demokratischen Union (PYD) in Syrien als "Schachfiguren" von Mächten, die ein Auge auf die Türkei geworfen hätten. Auch die Terrormiliz "Islamischer Staat" sei eine solche Schachfigur.