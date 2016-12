Neue Herren, altes Elend

Das Viertel, in dem die ungleichen Familienväter Mwangi und Kiharu leben, war vor 40 Jahren eine Kaffeeplantage. Zwischen den Sträuchern lebten die Arbeiter als sogenannte Squatter, als Besetzer. Ihr weißer Chef ließ die Einheimischen auf seinem Land hausen, denn er zahlte ihnen zu wenig für ein eigenständiges Leben.

Kaffeeplantage in Thika

Es galt damals, was in den Slums von heute noch immer gilt: Ärmlich wohnen, fußläufig zur Arbeit. Das Einkommen reicht nur für ein Leben von der Hand in den Mund. Lediglich die Herren sind heute andere.

In den Siebzigern kauften drei kenianische Geschäftsleute die Kaffeefarm. Sie wussten: Die Vereinten Nationen hatten in der Nähe viel Land für den Hauptsitz des Uno-Umweltprogramms erworben. So wurden aus der Plantage Dutzende wertvolle Baugrundstücke. Und die Verkäufer gehörten bald zu den reichsten Menschen Kenias, die Squatter mussten gehen, vertrieben von Landsleuten, rund 15 Jahre nach der Unabhängigkeit. Im benachbarten Karura Forest gründeten sie den Huruma-Slum, direkt neben dem neuen Villenviertel Runda.

Mwangi hat es weit gebracht. Er hat die einzige zweistöckige Wellblechhütte im Slum, ein Motorrad auf Kredit gekauft, meist genug Geld für Strom, einen Fernseher und zwei Kinder samt ihrer kostenpflichtigen weiterführenden Schule.

Die Hütten in dem Armenviertel sind eng, das Leben der Bewohner spielt sich tagsüber meist außerhalb ab. Mwangis Frau Salome bindet sich die einjährige Mercy auf den Rücken, nimmt ihre Machete in die Hand und zieht los. Für ein wenig Geld lichtet sie im benachbarten Stadtwald das Unterholz. Der Erstgeborene John und seine Schwester Diana, 15, sind in der Schule.

360-Grad-Rundgang: Mwangi führt durch sein Haus, (schalten Sie bitte den Ton an)

Am Abend kommen alle in dem winzigen Wohnzimmer zusammen. In der Schrankwand steht ein kleiner Fernseher, für die Programme bezahlt Mwangi umgerechnet acht Euro im Monat. Das leistet er sich, weil Pay-TV zu seiner Erziehungsstrategie gehört. "Ich habe den Fernseher, damit meine Kinder abends beschäftigt sind und sich nicht draußen rumtreiben."

Draußen, damit meint Mwangi auch den Klub, der Changa‘a verkauft, ein schlimmes Getränk, gebrannt aus Hirse und Mais, oftmals illegal versetzt mit gesundheitsschädlichen Substanzen, das Augen und Verstand schaden kann und immer wieder Leute in den Elendsvierteln tötet. Jeder Zweite ist hier arbeitslos, Changa’a, Marihuana und andere Drogen haben daran ihren Anteil.

Mwangi hat neben der Wacht an der Schranke einen zweiten Job: An seinen "freien Tagen", wie er sie nennt, fährt er mit seinem Motorradtaxi Passagiere vom Slum zur Hauptstraße oder zum Markt. An guten Tagen verdient er damit um die acht Euro.

Kiharus Welt ist weit. Seine Familie hat die letzten Weihnachtsferien auf den Seychellen verbracht. Er hat ein Büro in Nairobis In-Viertel Westlands und eins an der Küste, in Malindi am indischen Ozean. Dort steht auch sein Ferienhaus.

Vom Garten Kiharus, in dem seine Kinder mit den Hunden toben, geht es am Pool vorbei ins Wohnzimmer. An den Wänden hängt afrikanische Kunst und eine gerahmte Titelseite der Zeitung "Daily Nation", darauf Kiharus Eltern. Zu ihrem goldenen Hochzeitstag widmete die Zeitung ihnen ein Porträt.

Kiharus Eltern waren Lehrer und Farmbesitzer und konnten ihre männlichen Söhne zum Studieren schicken. So zog Kiharu Ende der Neunzigerjahre in die Stadt und wurde Anwalt, ein Bruder Priester und der andere Banker.

Mwangi zog 1998 in den Huruma-Slum, etwa um die Zeit, als Kiharu die Law School absolvierte. Mwangi ist arm geblieben, Kiharu reich geworden, gemeinsam mit dem Land: Seit 2005 wuchs Kenias Wirtschaft in den meisten Jahren um mehr als fünf Prozent. Im gleichen Zeitraum stieg das Pro-Kopf-Einkommen um mehr als 1000 US-Dollar.

360-Grad-Rundgang: Schauen Sie sich in Kiharus Villa um

"Ist die Armut dank des respektablen Wachstums zurückgegangen? Ich glaube es nicht", sagt ein Kenia-Analyst der Weltbank, der nicht namentlich genannt werden will. Aus anderen Schwellenländern wisse man, dass über Jahre ein Wachstum von mindestens acht Prozent nötig sei, um Armut wirklich zu senken, sagt der Analyst. Fünf Prozent seien zu wenig.

Johan Kiharu, 43, ist Rechtsanwalt und hat eines seiner zwei Büros im angesagten Stadtteil Westlands. Das andere liegt in Malindi, an der Küste des Indischen Ozeans.

Seine Wachstumszahlen hat Kenia selbstverständlich jedes Jahr veröffentlicht. Was seit 2005 nicht mit international anerkannten Methoden gemessen wurde: Armut und Ungleichheit in der kenianischen Gesellschaft.

Das ostafrikanische Land kennt auch nach einem Jahrzehnt des Wachstums keine Sozialhilfe, kein Wohngeld, keine Absicherung für Arbeitslose. Schwimmen oder untergehen - andere Möglichkeiten haben die Armen nicht. Für Autobesitzer baut der Staat neue Straßen. Die Wohlhabenden feiern den Aufschwung und kaufen weiter ein. Staatliche Investitionen und privater Konsum treiben Kenias Wachstum, sagt der Mann von der Weltbank.

Hunderttausende leben in Nairobis kleinen und großen Armengettos wie Huruma, Kibera und Mathare. Einer Schätzung der Regierung zufolge ist jeder Fünfte der drei Millionen Einwohner der Hauptstadt arm. Die Zahl könnte seit der Volkszählung 2009 inzwischen deutlich höher liegen. Der größte Telefonanbieter Kenias schätzte die Zahl der Hauptstädter anhand von Verbindungsdaten zuletzt auf vier Millionen. Das wären doppelt so viele Menschen wie vor 15 Jahren. Offizielle Prognosen nennen sogar einen noch höheren Wert.

Ein solides, aber kein richtig hohes Wachstum, Bevölkerungsexplosion in der Stadt, ein Staat, der nicht für die Bedürftigen sorgt - alles das sind plausible Gründe dafür, dass die Armen arm geblieben sind. Ein anderer ist, dass es einer korrupten Elite gut passt, wenn sich möglichst lange nichts ändert.

Für die Elendsquartiere der Städte interessieren sich die meisten Mächtigen Kenias besonders vor Wahlen. Loyalität ist bei den Armen oft käuflich - und zwar direkt und bar, mit kleinen Scheinen.

Zu Gast auf einer Gartenparty im schicken Stadtteil Spring Valley plaudert ein bei der Parlamentswahl letztlich gescheiterter Bewerber über den kenianischen Straßenwahlkampf. Er offenbarte, was die Zuhörerschar noch vor Beginn seiner Rede brennend interessierte: "Schlange oder Haufen? Schlange oder Haufen?""

Gemeint war: Sollten die Menschen vor der Bühne eine schöne Reihe bilden, damit jeder einzeln seinen 50 Schilling-Schein bekommt? Oder wirft der Kandidat am Ende das Geld bündelweise in die Menge? "Ich teile nur an eine Schlange aus", erklärt der Kandidat. "Ich bin schließlich für Recht und Ordnung angetreten."

Am Ende der Schlange postierte er stets einen seiner Wahlkampfhelfer. "Nicht, dass sich einer hinten wieder anstellt und zweimal abkassiert." Warum er nicht gewonnen habe, will jemand wissen. Es gab einen Gegenkandidaten am gleichen Ort. Der hatte die größeren Scheine.