Kenia Die Wahl ist gescheitert, die Wahl geht weiter

Seit Donnerstagmorgen versucht Kenia, einen neuen Präsidenten zu wählen, doch die Wiederholung der annullierten Wahl vom 8. August versinkt vielerorts im Chaos.

Unterstützer von Präsident Uhuru Kenyatta standen in ihren Hochburgen bereits früh morgens vor den Wahllokalen an. Der Staatschef gab in seinem Heimatort Gatundu seine Stimme ab, auch vor einigen Wahlorten in Nairobis Innenstadt bildeten sich Schlangen - allerdings viel kürzere als noch Anfang August.

Anhänger der Opposition boykottierten den Urnengang vielerorts oder hinderten gar durch Straßensperren und Drohungen Wahlhelfer und Wähler daran, zu den Wahllokalen zu gelangen. Der Staat versucht - teils ebenfalls mit roher Gewalt - die Wahlen zu erzwingen.

Aus der westkenianischen Großstadt Kisumu, einer Hochburg der Opposition, berichtet die Nachrichtenagentur Reuters, etliche Wahllokale seien aus Angst vor Angriffen gar nicht geöffnet worden. Wahlurnen wurden nicht abgeholt, Wahlhelfer kamen nicht zu ihren Einsatzorten.

Auch in anderen westlichen Regionen am Viktoriasee konnte die Wahl überhaupt nicht stattfinden. Kenias Wahlkommission IEBC gab darum am Donnerstagnachmittag bekannt, dass in vier von 47 Provinzen erst am Samstag gewählt werden soll, neben Kisumu auch in Homa Bay, Migori und Siaya.

Polizei meldet drei Todesopfer bei Oppositionsprotesten

Aus nicht namentlich genannter Polizeiquelle hieß es, in den westkenianischen Provinzen Homa Bay und Kisumu sowie in einem Vorort der Hauptstadt habe es am Wahltag drei Tote gegeben. Zwischen dem ersten Versuch einer Wahl Anfang August und der Neuwahl sollen allein in Nairobi bei Protesten der Opposition 33 Menschen von der Polizei getötet worden sein. Amnesty Kenya und Human Rights Watch berichteten von 67 Toten landesweit.

Die Organisation Ärzte ohne Grenzen meldete, in einem Slum Nairobis sei einer ihrer Krankenwagen angegriffen worden. Bis zum Nachmittag haben man im ganzen Land 19 Verwundeten versorgt, vier Opfer aus den westlichen Provinzen hätten Schusswunden aufgewiesen.

Am Mittwoch hatten Wahlunterlagen in Westkenia nur mit einem Großaufgebot bewaffneter Sicherheitskräfte überhaupt ihre Bestimmungsorte erreicht. Oppositionsanhänger, die sich den Konvois in den Weg stellten, wurden mit Gewehrschüssen vertrieben.

Die Ursachen für das Chaos sind vielfältig:

Eine uneinsichtige Kenyatta-Regierung, die ohne Umbau der Wahlkommission auf dem Wiederholdungstermin der Anfang August annullierten Wahl bestand. Zugleich beschimpfte Kenyatta die Verfassungsrichter, welche die erste Wahl gekippt hatten, als "Halunken", und die sich über den Wählerwillen hinweggesetzt hätten.

Oppositionsführer Raila Odinga, der zwei Wochen vor der Wahl erklärte, er werden nicht wieder antreten. Er hatte mit seiner Beschwerde gegen das Ergebnis eine Annullierung der Wahl vom 8. August vor dem Verfassungsgericht wegen Unregelmäßigkeiten erreicht. Planvollen Betrug, den er und die Opposition immer wieder der Regierung vorwarfen, konnte nicht nachgewiesen werden.

Ein extrem polarisiertes Wahlvolk, das mehrheitlich seinen oder gar keinen Kandidaten wählen will. Ein Wahlsieg des 56-jährigen Kenyatta gilt nach dem Rückzug Odingas daher als sicher, auch wenn die Wahl nach den Ereignissen von Donnerstag nicht mehr als korrekt durchgeführt gelten kann.

Am Mittwoch hätte das Verfassungsgericht noch über eine Eilbeschwerde gegen die Rechtmäßigkeit der Wahl entscheiden müssen. Die Richter blieben dem Termin jedoch fern, durch die Unterlassung war der Weg für die umstritten Wahl frei.

Dazu erklärte die EU-Beobachtermission für die Keniawahl, das Nichterscheinen der Richter sei "sehr ungewöhnlich für einen Verfassungsgerichtstermin". Dadurch sei der Rechtsweg für eine höchstrichterliche Entscheidung über die Wahl womöglich aus.

Die EU-Beobachtermission hatte ihre Arbeit in Kenia wie andere ausländische Teams aus Sicherheitsgründen eingeschränkt. International gab es Kritik an der chaotischen Vorbereitung der Wahl.