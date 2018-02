Reporter-Podcast "Hörweite" #9 - Als Deutsche in Kenia: "Manchmal fehlt mir ein eiskalter Tag im Schnee" Abonnieren

iTunes Spotify Deezer RSS

Alle Podcasts

Sie finden "Hörweite - den Reporter-Podcast" regelmäßig auf SPIEGEL ONLINE (einfach oben auf den roten Play-Button drücken) und auf Podcast-Plattformen wie iTunes, Spotify, Deezer oder SoundCloud. Unterwegs, auf dem Weg zur Arbeit, beim Sport - Sie können unser neues Audioformat hören, wo Sie wollen und wann Sie wollen. Abonnieren Sie unseren kostenlosen Podcast "Hörweite", um keine Folge zu verpassen.

Wie abonniere ich den Podcast?

Sie können "Hörweite" entweder über den Player in diesem Artikel hören oder ihn herunterladen auf Ihr Smartphone, Tablet oder Ihren Computer. So können Sie ihn jederzeit abspielen - selbst wenn Sie offline sind.

Geld zu verschenken Reportage von Patrick Witte und Kirsten Milhahn

Falls Sie diesen Text auf einem iPhone oder iPad lesen, klicken Sie hier, um direkt in die Podcast-App zu gelangen. Klicken Sie auf den Abonnieren-Button, um gratis jede Woche eine neue Folge direkt auf Ihr Gerät zu bekommen.

Falls Sie ein Android-Gerät nutzen, können Sie sich eine Podcast-App wie Podcast Addict, Pocket Casts oder andere herunterladen und dort "Hörweite" zu Ihren Abonnements hinzufügen.

In dieser Podcastfolge werden Zitate aus dem Text "How to Write About Africa" von Binyavanga Wainaina verwendet. Copyright © Binyavanga Wainaina 2005, erschienen im Granta-Magazin, mit freundlicher Genehmigung von The Wylie Agency (UK) Limited.