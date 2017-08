Präsidentschaftswahl in Kenia Letztes Gefecht der alten Rivalen

Das ostafrikanische Kenia steuert auf eine dramatische Woche zu, denn am Dienstag werden der Präsident und das Parlament neu gewählt.

Amtsinhaber Uhuru Kenyatta will ein Mandat vom Volk für eine zweite Amtszeit. Und für Raila Odinga, 72, ist es wohl die letzte Chance auf das höchste Staatsamt, um das er sich zum dritten Mal bewirbt.

Es ein Wettstreit zwischen Rivalen, die weniger verfeindet sind, als es im Wahlkampf den Anschein hat. Die Familien Kenyatta und Odinga sind eng miteinander und mit der kenianischen Politik verbunden: Jomo Kenyatta war Kenias erster Präsident - und Uhurus Vater. Odinga Odinga, der Vater Railas, war sein Vizepräsident.

Auch die Söhne Raila und Uhuru dienten schon gemeinsam ihrem Land, als Regierungschef und Vize zwischen 2008 und 2013. Und in der Lokalpresse tauchen immer wieder Bilder auf, welche die zwei mächtigen Männer und deren Familienmitglieder gemeinsam und ausgelassen zeigen.

Letzte Umfragen lassen im ersten Wahlgang einen knappen Ausgang erwarten. Doch in die Spannung über den Ausgang mischt sich auch die Sorge, dass sich die Katastrophe von 2008 wiederholen könnte.

Angst vor Unruhen wie 2008

Damals hatte der Amtsinhaber, Mwai Kibaki, sich vorschnell zum Sieger erklärt. Bevor fertig ausgezählt war und trotz Protesten der Opposition, ließ sich Kibaki kurz vor Jahresende 2007 in einer Blitzzeremonie in seinem Amtssitz vereidigen.

Wenig später brach die Hölle über Kenia herein. Wochenlang bekriegten sich die Anhänger Kibakis und des unterlegenen Raila Odinga in mehreren großen Städten Kenias. Sie griffen zu Macheten und zu Pfeil und Bogen, die Sicherheitskräfte schlugen auf Kibakis Befehl hart zurück und schossen scharf. Das Land drohte, auseinanderzubrechen. Mehr als 1000 Menschen starben, Hunderttausende wurden vertrieben. Erst die Vermittlung durch den früheren ehemaligen Uno-Generalsekretärs Kofi Annan brachte den Frieden zurück.

Ursache der Unruhen ist ein Dilemma der kenianischen Politik: Die Mehrzahl der Menschen wählt ihrer ethnischen Abstammung entsprechend. Kikuyu wählen meist den Kikuyu, das ist Kenyatta. Luo wählen den Luo, also seinen Herausforderer Odinga. Vize-Präsidentschaftskandidat ist William Ruto, ihn wählen Mitglieder von Kenias drittgrößte Volksgruppe, der Kalenyin. Trotz aller Beteuerungen, es gehe um Kenia, nicht um die Macht für die eigene Volksgruppe - es war in der Vergangenheit immer so.

Ausgelöst durch den kollektiven Schock von 2008 aber ist viel passiert: Volksverhetzung ist strafbar und wird auch verfolgt. Wer sich in einer der 40 Stammessprache im Ton vergreift und anderen Volksgruppen herabwürdigt, landet wegen "Hatespeech" schnell vor Gericht. Auch der Wahlprozess wurde optimiert, um das Verfahren sicherer zu machen: Wähler werden vorab elektronisch mit Fingerabdrücken registriert. Sollte die Technik versagen, stehen Backup-Systeme bereit.

Landet Kenyatta unter 50 Prozent, muss es eine Stichwahl geben

Zwischen 2008 und heute liegt außerdem eine Wahl, die weitgehend reibungslos verlief: Die Kontrahenten Uhuru Kenyatta und Raila Odinga trafen auch schon 2013 aufeinander, damals galt zum ersten Mal ein neuer, komplizierter Modus: Präsident wird, wer 50 Prozent plus eine Stimme holt und zugleich mehr als 25 Prozent in der Hälfte der Wahlkreise erringt.

Das gelang Kenyatta denkbar knapp, er gewann mit 50,5 Prozent im ersten Wahlgang und holte das nötige Quorum. Die Opposition beklagte Wahlbetrug, Raila Odinga reichte Klage gegen das Ergebnis ein - vergebens. Die Wahl sei "frei, fair, transparent und glaubwürdig" gewesen, so der oberste Richter damals. Unruhen blieben aus, am Ende räumte Odinga die Niederlage ein.

Offenbar wird es diesmal wieder knapp. Letzte Umfragen sehen leichte Vorteile für Kenyatta - aber es heißt auch, Odinga habe aufgeholt. Bleibt Kenyatta unter 50 Prozent, muss es eine Stichwahl geben.

REUTERS Wahlmaterialien in Baragoy, am Tag vor dem Urnengang

Die Kenianer jedenfalls sind nervös: Wie die Tageszeitung "Daily Nation" berichtet, haben sich die Lebensmittelpreise in Mombasa an Kenias Ostküste kurz vor der Wahl verdreifacht. Die Menschen horten Nahrungsmittel, weil sie Unruhen befürchten, sagen die Händler. Viele Menschen sind außerdem aufs Land zu Verwandten gefahren, denn Unruhen werden zuerst in den Großstädten erwartet.

Als im vergangenen Jahr das Odinga-Wahlkampfteam die Unabhängigkeit der Wahlkommission anzweifelte, kam es zu Straßenschlachten, die fatal an 2008 erinnerten. Zehn Tage vor der jetzigen Wahl gab es eine weitere beunruhigende Nachricht: den Tod eines wichtigen Mitglieds der kenianischen Wahlkommission. Chris Musando, zuständig für die IT-Sicherheit bei der Stimmauszählung, wurde erschlagen in einem Waldstück nahe Nairobi gefunden.

Zuvor hatte Musando versichert, die Wahl werde korrekt ablaufen. Davon wird tatsächlich abhängen, wie es nach der Stimmauszählung mit Kenia weitergeht.