Kenia Wahlkommission meldet fast 100 Prozent für Kenyatta

Kenia hat gewählt, zumindest ein Teil des Landes: In einer von Gewalt, Boykott und Unregelmäßigkeiten überschatteten Wiederholung der Präsidentschaftswahl hat die Wahlkommission (IEBC) Amtsinhaber Uhuru Kenyatta zum Sieger erklärt.

Demnach entfielen auf Kenyatta 7,4 von 7,6 Millionen abgegebenen Stimmen. Der Amtsinhaber kam somit auf 98,2 Prozent. Für Herausforderer Raila Odinga, der seine Anhänger zum Boykott der Wahl aufgerufen hatte, stimmte nur knapp ein Prozent. Das Resultat gab der Vorsitzende der Wahlkommission, Wafula Chebukati, in Nairobi unter großem Jubel von Kenyattas Anhängern bekannt.

Wahl wiederholt, Wahlbeteiligung halbiert

Das Ergebnis wurde verlesen, auch wenn aus vier Provinzen in Westkenia kein Ergebnis vorlag. Dort hatten am Donnerstag gewalttätige Proteste, Polizeigewalt und der Boykott von Wählern und Wahlhelfern eine Abstimmung verhindert. Eine zunächst für Samstag geplante nachgeholte Wahl in den betroffenen Gebieten am Viktoriasee war kurzfristig abgesagt worden.

REUTERS Uhuru Kenyatta am 26. Oktober bei der Stimmabgabe

Eine Wiederholung der Wahl vom 8. August war nötig geworden, nachdem das Verfassungsgericht den ersten Urnengang wegen Unregelmäßigkeiten annulliert hatte. Betrug, wie von der Opposition bemängelt, konnten die Richter nicht feststellen.

Die Wahlbeteiligung fiel deutlich geringer aus als beim ersten Urnengang Anfang August. Sie lag laut IEBC bei knapp 39 Prozent. Bei der annullierten Wahl lag die Beteiligung mit rund 80 Prozent mehr als doppelt so hoch. Damals hatte Kenyatta laut IEBC gut 8,2 Millionen Stimmen geholt, sein langjähriger Widersacher Odinga 6,8 Millionen.