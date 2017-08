Leiche im Swimmingpool Russlands Botschafter im Sudan tot aufgefunden

Russlands Botschafter im Sudan ist tot aufgefunden worden - im Swimmingpool seines Hauses. Das teilten die sudanesischen Behörden mit. Es ist bislang unklar, warum Mirgayas Shirinskiy starb; er soll an Bluthochdruck gelitten haben. Der Nachrichtenagentur Reuters zufolge soll er eines natürlichen Todes gestorben sein.

Nach Angaben der "New York Times" ist der Karrierediplomat Anfang 60 gewesen - und mindestens der vierte hochrangige russische Diplomat, der seit Dezember verfrüht starb oder ums Leben kam:

Vor sechs Monaten starb bereits Russlands langjähriger Uno-Botschafter Witali Tschurkin einen Tag vor seinem 65. Geburtstag in New York unter unbekannten Umständen.

Zuvor war im Januar dieses Jahres Russlands Mann in Indien, Alexander Kadakin, nach kurzer Krankheit im Alter von 68 Jahren gestorben.

In Ankara wurde zudem Andrej Karlow im Dezember 2016 von einem türkischen Polizisten ermordet.

Wie seine drei Kollegen war auch Shirinskiy, der fließend Arabisch gesprochen haben soll, ein erfahrener Botschafter. Er hatte seine diplomatische Karriere der "New York Times" zufolge 1977 begonnen und zunächst in Ruanda, Ägypten, Saudi-Arabien sowie dem Jemen für Moskau gearbeitet, ehe er 2013 in die sudanesische Hauptstadt Khartum versetzt worden war.