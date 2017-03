Medienberichte Vom Kreml gesuchter russischer Politiker in Kiew erschossen

Seit Februar stand Denis Woronenkow auf der Fahndungsliste russischer Behörden. Am Donnerstag nun ist der frühere russische Abgeordnete vor einem Hotel in Kiew bei einer Schießerei ums Leben gekommen. Das berichten russische Medien.

Russlands Staatsfernsehen zeigte Bilder vom Tatort im Zentrum Kiews vor dem Hotel "Premier-Palace", Woronenkows Leichnam war mit einer dunklen Plane abgedeckt. In einigen russischen Medien ist von einem "Auftragsmord" zu lesen.

Petro Poroschenko, Präsident der Ukraine, meldete sich nach den tödlichen Schüssen in Kiew zu Wort und sprach von einem "Akt des staatlichen Terrorismus seitens Russland". Die Tat trage die Handschrift des russischen Geheimdienstes, so Poroschenko.

Kreml-Sprecher Dimitrij Peskow wies die Anschuldigungen aus Kiew zurück, er nannte Aussagen über russische Verbindungen "absurd". Der Attentäter, über den bisher nichts bekannt ist, liegt verletzt in einem Kiewer Krankenhaus. Auch ein Leibwächter von Woronenkow wird ärztlich behandelt.

Im Oktober 2016 war Woronenkow in die Ukraine ausgewandert, gemeinsam mit seiner Frau Maria Maksakowa-Igenbergs, einer früheren Abgeordneten der Regierungspartei Jedinaja Rossija. Seit Dezember besaß Woronenkow die ukrainische Staatsbürgerschaft, die russische gab er ab.

Seit einem Monat wurde er von russischen Behörden gesucht. Gegen ihn wurde seit Ende 2014 im Zuge eines Korruptionsverfahrens ermittelt. Russische Medien hatten über "krumme Geschäfte" berichtet, er sollte festgenommen werden. Doch die Duma weigerte sich bis zuletzt, Woronenkows Immunität aufzuheben.

Der Jurist war von 2011 an Abgeordneter der "Kommunistischen Partei" in der Staatsduma. Wie seine Fraktion hatte Woronenkow 2014 für die Annexion der Krim an Russland gestimmt, damals übte er auch noch Kritik an der ukrainischen Regierung.

Nach seiner Ausreise in die Ukraine kritisierte er offen die russische Regierung und verglich Russland mit Nazi-Deutschland unter Hitler. Verschiedene ukrainische Medien hatten berichtet, der Jurist rechne damit, dass er umgebracht werden solle.