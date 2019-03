Mord am Halbbruder von Kim Jong Un Angeklagte im Prozess um Kim-Attentat kommt frei

Das Flughafen-Attentat auf den Halbbruder des nordkoreanischen Diktator Kim Jong Nam bleibt rätselhaft: Eine der beiden Angeklagten in dem Fall ist überraschend freigelassen worden. Die angeklagte Indonesierin Siti Aisyah darf Malaysia verlassen und soll so schnell wie möglich in ihre Heimat zurück gebracht werden. Zuvor hatten die Ankläger die Vorwürfe gegen die Frau fallen gelassen.

Staatsanwalt Muhammad Iskandar Ahmad nannte jedoch keine Gründe, warum die Mordvorwürfe gegen die Frau zurückgezogen werden.

Aisyah und die Vietnamesin Doan Thi Huong sollen Kim Jong Nam am 13. Februar 2017 am Flughafen von Kuala Lumpur mit dem Nervengift VX beschmiert haben. Ihre Familien beteuern, die beiden seien durch eine Täuschung dazu gebracht worden und hätten niemals den Tod des 45-Jährigen gewollt. VX wird als Massenvernichtungswaffe eingestuft.

Südkorea hatte Nordkorea verdächtigt, hinter dem Attentat zu stecken. Kim Jong Nam war in seiner Heimat in Ungnade gefallen und lebte im Ausland. Der Fall hatte die Beziehungen zwischen Malaysia und Nordkorea massiv belastet. Die vietnamesische Angeklagte muss sich weiterhin vor Gericht verantworten. Bei einer Verurteilung droht ihr die Todesstrafe.