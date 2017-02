Todesfall Kim Jong Nam Morde im Auftrag des Staates

Zwei junge Täterinnen - möglicherweise Agentinnen - , eine hochgiftige Substanz, ein Diktator als Strippenzieher. Der mysteriöse Mord an Kim Jong Nam, dem Halbbruder des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong Un, erinnert an einen Spionagethriller. Malaysias Polizei fahndet aktuell nach einem hochrangigen Mitarbeiter der nordkoreanischen Botschaft, Südkorea erhob bereits früh Vorwürfe gegen das Regime in Pjöngjang. Aber ist Kim tatsächlich einem staatlich organisierten Mord zum Opfer gefallen?

"Vieles spricht dafür", sagt Geheimdienstexperte Erich Schmidt-Eenboom. "Eine solche Tat wie die am malaysischen Flughafen muss lange vorher geplant worden sein."

DPA Anschlagsopfer Kim Jong Un

Kim Jong Nam, 45, wurde am 13. Februar am internationalen Flughafen von Kuala Lumpur ermordet. Er fürchtete schon seit Jahren um sein Leben und bat seinen Halbbruder Kim Jong Un sogar um Gnade.

Genutzt hat es nichts. Ein Flughafen sei ein belebter Ort, so Schmidt-Eenboom, "da ist es danach leicht für die Auftragsmörder unterzutauchen". Auf einem Überwachungsvideo ist zu sehen, wie zwei Frauen sich Kim nähern. Eine greift ihn von hinten an, drückt ihm mutmaßlich ein Tuch ins Gesicht. Nach dem Angriff wendet er sich an das Flughafenpersonal und wird in eine Klinik gebracht, doch er stirbt auf dem Weg dahin. An der Leiche entdecken die Ermittler das Nervengift VX - auch das spricht für eine Beteiligung des Regimes in Pjöngjang. Immer wieder verüben Geheimdienste Anschläge. Die Motive: Rache oder Abschreckung.

