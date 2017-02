Nordkoreas Diktatorenfamilie Halbbruder von Kim Jong Un angeblich ermordet

Noch sind die genauen Umstände des Todes von Kim Jong Uns älterem Halbbruder nicht vollständig geklärt, doch schon jetzt gehen die Ermittler offenbar von einem Mord aus. Fest steht, dass Kim Jong Nam im Shoppingbereich des Flughafens von Kuala Lumpur zusammengebrochen ist, bevor er durch die Passkontrolle gegangen sei. Auf dem Weg ins Krankenhaus starb er.

Unter Berufung auf südkoreanische Behörden und einen anonymen malaysischen Offiziellen berichten mehrere Nachrichtenagenturen, dass die Polizei von einem gezielten Mordanschlag auf Kim ausgeht.

Der Sender TV Chosun berichtet unter Berufung auf südkoreanische Regierungskreise, dass Kim von zwei mutmaßliche nordkoreanische Agentinnen vergiftet worden sei. In malaysischen Regierungskreisen hieß es, die Polizei fahnde nach den Tätern.

Kim habe von Malaysia nach Macau reisen wollen. Er hatte die Familiendynastie in seinem Heimatland mehrfach öffentlich kritisiert. Seit Kim Jong Un Ende 2011 an die Macht gekommen ist, soll sich sein Halbbruder überwiegend in Macau und Chinas Nachbarländern aufgehalten haben.