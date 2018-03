Kim Jong Un in Peking Gut für China. Gut für den Westen

Zwei asiatische Diktatoren Hand in Hand, jeder gerüstet mit Atombomben, einer unheimlicher als der andere. Das Bild vom jungen nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un auf Besuch beim wie immer regungslosen chinesischen Staats- und Parteichef Xi Jinping in der großen Halle des Volkes in Peking geht um die Welt. Vielen im Westen wird es Angst einflößen.

Tatsächlich ist Kim nach wie vor ein unberechenbarer Herrscher. Vielleicht ist er sogar der gefährlichste Mann der Welt. Noch kennt niemand die wahren Absichten seines Aufeinandertreffens mit Xi, geschweige denn seines geplanten Gipfels mit Trump im Mai. Aber: Seine Reise nach Peking ist eigentlich das erste wirklich positive Signal von ihm.

Zum ersten Mal seit Amtsantritt vor sieben Jahren traut Kim sich außer Landes. Zum ersten Mal hat er seinen imaginären Atombunker verlassen, zeigt sich auf der Weltbühne in Person und verhandelt. Dass Peking dafür seine erste Adresse ist, muss nicht erschrecken. Die Führung in Peking hasst Unberechenbarkeit. Sie ist viel weniger ein Ein-Mann-Betrieb als derzeit das Weiße Haus in Washington. Die Regierung wird ihre Einladung an Kim also nur ausgesprochen haben, als sie sich seiner ernsthaften diplomatischen Absichten sicher war.

Kims Besuch bei Xi ist deshalb eine gute Nachricht, für Asien und den Westen. Asien kann vorerst aufatmen, weil nun zum ersten Mal die Isolation Kims durchbrochen ist. Dass er in Eigenregie und von allen in die Enge getrieben einen Atomkrieg beginnt, ist unwahrscheinlicher geworden.

Seit seiner Machtübernahme im Jahr 2011 galt Kims Verhältnis zur Pekinger Führung als tief zerrüttet - seinen Onkel, der früher eine wichtige Rolle in den Beziehungen Nordkoreas zu China spielte, ließ er exekutieren. In der Folge schloss sich Peking internationalen Sanktionen gegen Nordkorea stärker an als je zuvor. Xi kann deshalb Kim heute nicht nur als der alte, historische Verbündete des Korea-Kriegs gegenüber treten, sondern auch als Vertreter der Weltgemeinschaft, die von ihm die Einhaltung des Atomwaffensperrvertrags verlangt. Die Verlautbarungen aus Peking nach Kims Besuch lassen diese Hoffnung jedenfalls zu.

Tatsächlich hat Xi nun die große Chance, China eine weltpolitisch verantwortungsvolle Rolle zuzuschreiben. Das ist bisher kaum gelungen, weil die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt lieber wuchs und sich aus den meisten Konflikten zurückhielt. Wohl aber ist in Ostasien Chinas blutiger Angriffskrieg gegen Vietnam im Jahr 1979 noch in lebendiger Erinnerung.

Der Westen muss deshalb beim Handschlag zwischen Xi und Kim noch lange keinen Machtgewinn für China befürchten. Im Gegenteil. Je berechenbarer das nordkoreanische Regime und je stabiler die Verhältnisse auf der koreanischen Halbinsel, desto stärker werden sich beide Koreas auf lange Sicht gegenüber China behaupten.

Kims Wiederannäherung an Peking entschärft zudem die Gefahr, dass der geplante Gipfel mit Trump doch noch scheitert. Trumps neuer nationaler Sicherheitsberater, John Bolton, hatte erst vor kurzem einen Präventivkrieg der USA gegen Nordkorea als legitim bezeichnet. "Pekings Einfluss kann für Kim entscheidende Bedeutung haben, um einen Krieg oder schärfere Sanktionen zu verhindern", analysiert der Pariser "Figaro".

Letztlich gab es drei kriegsführende Parteien im Koreakrieg der Fünfzigerjahre: die nordkoreanischen Kommunisten, ihre chinesischen Verbündeten - und die USA, die sie zurückschlugen und Südkorea gründeten. Seither gibt es keinen Friedensvertrag. Zu Stande kommen aber kann er nur zu dritt unter Einschluss Südkoreas.

Kommt es im Frühjahr tatsächlich zu den geplanten Treffens Kims mit Trump und dem südkoreanischen Präsidenten Moon Jae In, sind alle Beteiligten an Bord. Der Westen sollte dabei die Lehren aus seinem Vorgehen gegen den Irak und Libyen ziehen. Mit Nordkorea zählte der frühere US-Präsident George Bush Irak und Libyen zu den sogenannten Schurkenstaaten. Der Westen brachte Krieg über sie.

Wenn nicht alles täuscht, bietet sich in Nordkorea heute ein anderer Ausgang an.