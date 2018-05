Ärger um Militärmanöver US-Regierung nimmt Drohung Nordkoreas gelassen

Südkorea hat mit Bedauern auf die überraschende Absage von geplanten Versöhnungsgesprächen durch Nordkorea reagiert. Das Vereinigungsministerium in Seoul rief das Nachbarland am Mittwoch auf, so früh wie möglich Gespräche zu führen, die "dem Frieden und Wohlstand auf der koreanischen Halbinsel" dienten. Die Regierung sei entschlossen, die gemeinsame Erklärung des bilateralen Gipfeltreffens vom 27. April umzusetzen.

Nordkorea hatte Südkorea zuvor nach Angaben des Ministeriums in Seoul über eine "Verschiebung" der für Mittwoch vorgesehenen Gespräche informiert. Als Grund nannte die Führung in Pjöngjang ein laufendes Militärmanöver Südkoreas mit den USA.

Nordkorea drohte nach Angaben aus Seoul zudem indirekt mit der Absage des geplanten Gipfeltreffens von Machthaber Kim Jong Un mit US-Präsident Donald Trump am 12. Juni in Singapur.

Das Weiße Haus reagierte zurückhaltend auf die Meldungen. Man sei sich der Berichte aus Südkorea bewusst. "Die Vereinigten Staaten werden prüfen, was Nordkorea unabhängig davon gesagt hat", sagte Trumps Sprecherin Sarah Sanders. Zuvor hatte das US-Außenministerium bereits verkündet: "Wir machen weiter und treiben die Planungen für das Treffen von Präsident Trump und Kim Jong Un voran."

Nordkorea verschärft den Ton Richtung USA

Kurz darauf macht der nordkoreanische Vize-Außenminister Kim Kye Gwan die Drohung deutlicher: Wenn die US-Regierung "uns in die Enge treibt und einseitig fordert, dass wir Atomwaffen aufgeben, haben wir kein Interesse mehr an Gesprächen", sagte er laut der staatlichen Nachrichtenagentur KCNA. Pjöngjang erörtere derzeit noch eine Teilnahme an dem geplanten Gipfeltreffen. Ein Reaktion aus dem Weißen Haus zu diesen Aussagen gibt es bisher nicht.

Auslöser für Pjöngjangs Absage an Südkorea ist ein jährlich stattfindendes Großmanöver der südkoreanischen und amerikanischen Luftwaffe namens "Max Thunder", an dem auch Langstreckenbomber und Kampfjets beteiligt sind. Die zweiwöchige Übung vom 11. bis 25. Mai simuliere einen Angriff auf den Norden und sei eine "bewusste militärische Provokation", kritisierte die von Machthaber Kim als Sprachrohr genutzte Nachrichtenagentur KCNA. Damit würden "die Friedensbemühungen und guten Absichten" des Nordens untergraben.

Video zu "Max Thunder": USA und Südkorea proben Szenarien gegen Nordkorea

Video AP

Ein Sprecher des US-Verteidigungsministeriums erklärte, die Militärübungen seien lange angekündigt gewesen, es handele sich um regelmäßige Frühlingsmanöver. Diese seien seit Jahrzehnten defensiver Natur und dienten dazu, Südkoreas Verteidigungsfähigkeit zu sichern.

Der Konflikt zwischen Nord- und Südkorea schwelt seit Jahrzehnten und gilt aufgrund der atomaren Bewaffnung des Nordens als einer der gefährlichsten der Welt. In den vergangenen Wochen wurden die Hoffnungen auf eine Lösung des Konflikts jedoch wieder genährt - nicht zuletzt durch die Ankündigung des ersten direkten Treffens überhaupt zwischen den Staatschefs Nordkoreas und der USA.