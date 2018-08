Atomkonflikt Nord- und Südkorea vereinbaren Gipfel in Pjöngjang

Die verfeindeten Nationen Nordkorea und Südkorea werden ein weiteres Gipfeltreffen für Friedensgespräche noch vor Ende September abhalten. Das teilte der südkoreanische Wiedervereinigungsminister Cho Myung Gyun am Montag nach Gesprächen im Grenzort Panmunjom mit.

Ort des Treffens wird die Hauptstadt der kommunistischen Diktatur Nordkorea, Pjöngjang, sein. Es wird das dritte Treffen der Staatschefs Kim Jong Un und Moon Jae In sein. Thema ist bei den Gesprächen eine Annährung der Bruderstaaten sowie das nordkoreanische Atomprogramm.

Getty Images Kim Jong Un (l.) und Moon Jae In im April

Kim und Moon hatten sich im April an der Grenze in Panmunjom getroffen und eine weitere Begegnung für den Herbst vereinbart, die dann in Pjöngjang stattfinden sollte. Im Mai hatten sich die beiden überraschend ein weiteres Mal getroffen.

Video: Mein Trip nach Nordkorea