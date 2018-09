Auf ihrem Gipfel in Pjöngjang haben Südkoreas Präsident Moon Jae In und Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un vereinbart, die koreanische Halbinsel von Atomwaffen zu befreien. Das sagte Kim am Mittwoch nach der Unterzeichnung eines gemeinsamen Abkommens.

Nach Angaben von Moon erklärte sich Kim zum Abbau seiner landesweit größten Atomanlage bereit - dafür wolle er internationale Atominspekteure ins Land lassen. Eine weitere Annäherung verkündete Moon beim Thema Sport: Süd- und Nordkorea wollen sich demnach zusammen um die Ausrichtung der Olympischen Spiele 2032 bewerben.

Kim selbst kündigte an, er werde "in naher Zukunft" die südkoreanische Hauptstadt Seoul besuchen. Es wäre der erste Besuch eines nordkoreanischen Machthabers seit der Teilung der koreanischen Halbinsel.

Moon und Kim waren in Pjöngjang zu ihrem dritten Gipfel in diesem Jahr zusammengekommen. Moon wollte dabei unter anderem Bewegung in den festgefahrenen Dialog zwischen Pjöngjang und Washington bringen, bei dem es um die atomare Abrüstung des Nordens geht. Ziel des Besuchs Moons im Norden war es auch, die innerkoreanischen Beziehungen zu verbessern und militärische Spannungen auf der Halbinsel abbauen, um so den Grundstein für ein Friedensabkommen zu legen.