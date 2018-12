Nordkoreanischer Diktator Kim will erstmals nach Südkorea reisen

Er bedauere, dass er im zu Ende gehenden Jahr nicht wie vereinbart nach Seoul gekommen sei, schreibt Kim in einem am Sonntag bekanntgewordenen Schreiben an den südkoreanischen Präsidenten Moon Jae-in. Kim äußerte seine "starke Entschlossenheit", dies im neuen Jahr nachzuholen. Er hoffe auf häufige Treffen mit Moon im neuen Jahr.

Der nordkoreanische Machthaber Kim Jong Un will dem Schreiben zufolge im neuen Jahr erstmals zu Gesprächen in die südkoreanische Hauptstadt Seoul reisen. Ziel sei die Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel, also die Vernichtung von Nuklearwaffen.

In den vergangenen Monaten, nach drei Gipfeltreffen zwischen Moon und Kim, haben sich die Beziehungen zwischen beiden Staaten entspannt. Die Treffen nährten die Hoffnung auf ökonomische Entspannung; Nordkorea strebt an, dass internationale Handelssanktionen aufgehoben werden.

Auch militärische Deeskalation wurde verabredet: Minen und Waffen an der Grenze sollen reduziert, eine Pufferzone ohne militärische Aktivitäten eingerichtet werden.

Die koreanischen Länder befinden sich noch immer im Kriegszustand. Die Kämpfe endeten 1953 mit einem Waffenstillstand. Einen Friedensvertrag gibt es aber nicht.