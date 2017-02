Kims getöteter Halbbruder Malaysia schaltet Interpol ein

Malaysia hat im Fall des mutmaßlich ermordeten Halbbruders des nordkoreanische Machthabers Kim Jong Un Interpol um Mithilfe gebeten. Damit solle die Festnahme von vier Nordkoreanern erreichet werden, sagte Malaysias Polizeichef Khalid Abu Bakar. Diese seien mutmaßlich auf der Flucht von Malyasia in ihre Heimat.

Kim Jong Nam war vor einer Woche am Flughafen von Kuala Lumpur zusammengebrochen und auf dem Weg in ein Krankenhaus gestorben. Seitdem wird über die Todesursache spekuliert. Er soll einem schnell wirkenden Gift zum Opfer gefallen sein.

Neben den vier jetzt Interpol gemeldeten Personen haben die Behörden Malaysias noch vier weitere Verdächtige im Visier. Eine Vietnamesin und eine Indonesierin sitzen bereits in Haft. Sie führten Polizeichef Khalid zufolge die Tat aus und wurden dafür bezahlt. Zudem hält die Polizei einen Nordkoreaner in Gewahrsam. Gesucht werden aber Hintermänner. Dazu will Malaysia den ersten Sekretär der nordkoreanischen Botschaft vernehmen.

Nordkorea wehrte sich gegen den Verdacht, in den Fall verwickelt zu sein, und kritisierte erneut das Vorgehen der malaysischen Behörden. Die Behörden hätten unter anderem die Autopsie ohne die Genehmigung Pjöngjangs durchgeführt. Auch sei der Leichnam des Mannes entgegen dem Wunsch Nordkoreas nicht übergeben worden. "Die größte Verantwortung für seinen Tod liegt bei der Regierung in Malaysia, weil der Bürger der Volksrepublik dort gestorben ist."

Kim Jong Nam hielt sich lange im Ausland auf und äußerte sich kritisch über die Familiendynastie in seiner Heimat. Südkoreanischen Regierungskreisen zufolge erteilte Nordkoreas Machthaber bereits vor Jahren den Auftrag zur Ermordung seines Halbbruders.

Südkorea sieht es als erwiesen an, dass Pjöngjang hinter dem mutmaßlichen Giftanschlag auf den Halbbruder von Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un steckt. Dies hätten die malaysischen Ermittlungen ergeben, sagte ein Sprecher des südkoreanischen Wiedervereinigungsministeriums am Sonntag in Seoul.

Südkorea nutzt seine Riesen-Lautsprecher an der Grenze, um in Nordkorea die Nachricht von der Ermordung des Halbbruders von Machthaber Kim Jong Un zu verbreiten. "Kim Jong Nam starb, nachdem zwei noch nicht identifizierte Frauen ihn am internationalen Flughafen von Kuala Lumpur in Malaysia attackierten", hieß es in den von südkoreanischen Fernsehsendern verbreiteten Ansagen.