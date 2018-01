Diplomatische Offensive aus Pjöngjang Kims Kalkül

Mit seinem Nuklearprogramm und Raketentests hat Nordkoreas "Oberster Führer" Kim Jong Un die Welt 2017 auf Trab gehalten. Auch ins Neue Jahr startet der Diktator vollmundig und erklärt in seiner Neujahrsansprache, Nordkorea werde auch in Zukunft atomare Sprengköpfe und ballistische Raketen "in Massenproduktion" fertigen.

Erst Ende November hatte das nordkoreanische Fernsehen Bilder einer Interkontinentalrakete gezeigt, die nördlich der Hauptstadt Pjöngjang getestet worden war. Die "Hwasong-15" soll in 53 Minuten etwa 950 Kilometer zurückgelegt und eine Flughöhe von knapp 4500 Kilometer erreicht haben - eine erstaunliche Leistung nicht nur in den Augen der Propaganda-Beauftragten des Regimes. Auch westliche Experten gehen davon aus, dass die neue Rakete in der Lage ist, Teile des US-Festlands zu erreichen. Ob sie, wie vom Regime behauptet, mit Atomsprengköpfen bestückt werden kann, ist umstritten.

"Die gesamten Vereinigten Staaten liegen in Reichweite unserer Kernwaffen und auf meinem Schreibtisch steht immer ein Atomknopf", betonte Kim hingegen zum Jahresauftakt. "Das ist keine Drohung, sondern Realität." Die Folge? "Die USA können niemals einen Krieg gegen mich oder mein Land beginnen."

US-Präsident Donald Trump, der in den elf Monaten seiner Amtszeit keine nachhaltige Strategie zum Umgang mit dem Atomprogramm Pjöngjangs vorgelegt hat, hielt sich angesichts dieser Behauptungen bedeckt. "Wir werden sehen, wir werden sehen", sagte er auf dem Weg zur Silvesterveranstaltung in seinem Luxusressort Mar-a-Lago im US-Bundesstaat Florida. Auch das US-Außenministerium äußerte sich bisher nicht zu den Äußerungen von Kim Jong Un.

US-Außenminister Rex Tillerson war auf Nordkorea zugegangen und hatte Mitte Dezember erklärt, er sei bereit, ohne Vorbedingungen zu verhandeln. Präsident Trump hatte den diplomatischen Ansatz seines Außenministers im Atomkonflikt wiederholt öffentlich kritisiert.

Der ehemalige US Navy Admiral Mike Mullen sieht die Situation um einiges angespannter. Die USA und Nordkorea seien näher an einem Konflikt als je zuvor, erklärte der Admiral beim Sender ABC.

Solche Einschätzungen scheint Kim Jong Un derzeit entschärfen zu wollen. Nordkorea werde seine Atomwaffen nur einsetzen, wenn die Sicherheit des Landes bedroht sei, behauptet er. Sein Land sei "eine friedliebende und verantwortungsbewusste Atommacht" - die jetzt offenbar ihre Hand gen Südkorea ausstreckt. "Was die Nord-Süd-Beziehungen angeht, sollten wir die militärische Spannung auf der koreanischen Halbinsel verringern, um ein friedvolles Umfeld zu schaffen." Dafür sollten sich beide Länder ins Zeug legen.

Sportliche Annäherung?

Südkorea reagierte positiv auf die Ankündigung Kims, eine Delegation zu entsenden, um eine mögliche Teilnahme Nordkoreas an den olympischen Winterspielen vom 9. bis 25. Februar 2018 in der südkoreanischen Stadt Pyeongchang zu besprechen.

"Wir haben stets unseren Willen bekundet, jederzeit und an jedem Ort mit Nordkorea Gespräche zu führen, wenn dies helfen kann, unsere Beziehungen wiederherzustellen und zu Frieden auf der koreanischen Halbinsel führt", hieß es von südkoreanischer Seite.

Auch der Präsident des Olympischen Organisationskomitees Lee Hee-beom begrüßte eine mögliche Teilnahme Nordkoreas. Das Internationale Olympische Komitee will die Ankündigung "unvoreingenommen prüfen". Möglich sei, dass Athleten aus Nordkorea auch nach Ablauf der Meldefristen eine sogenannte Wildcard für einen Olympia-Start erhielten.

Südkoreas Präsident Moon Jae-in erklärte, eine Teilnahme Nordkoreas an den Wettkämpfen würde zu mehr Sicherheit führen. Moon hatte im vergangenen Monat vorgeschlagen, große gemeinsame Manöver von Washington und Seoul auf die Zeit nach den olympischen Spielen zu verschieben, da Pjöngjang diese Militärübungen als Provokationen wahrnehme. Zuvor hatten zahlreiche Athleten sich besorgt über die Sicherheitslage in Pyeongchang geäußert, das nur 80 Kilometer von der Grenze zu Nordkorea entfernt liegt. Moon war im Mai vergangenen Jahres angetreten mit dem Versprechen, er wolle den Dialog mit dem Nachbarn im Norden wiederbeleben.

"Wovor Nordkorea am meisten Angst hat, ist, auf internationalem Parkett vergessen zu werden", sagt der Nordkorea-Experte Nam Sung-wook von der Korea Universität in Seoul. "Ohne Raketenstarts und Nukleartests wird Nordkorea nur mit einer Teilnahme an den olympischen Winterspielen ins Rampenlicht gelangen."

In diesem Zusammenhang scheint es zumindest möglich, dass das Regime im Vorfeld der Veranstaltung Provokationen vermeiden könnte. "Ich glaube, dass ein Rückgang der Tests realistisch ist", sagte der Militärexperte Scott LaFoy von der Website NK Pro.

Der Wissenschaftler Youngshik Daniel Bong vom Yonsei Institute für Nordkorea-Studien sagte der BBC, die direkte Ansprache Südkoreas sei ein Novum für Kim Jong Un. Nordkorea ignoriere Südkorea in der Regel, weil es nach seinem Selbstverständnis als "Atommacht" allein mit den USA verhandele. Indem Kim Jong Un Südkorea einbeziehe, "hofft er, eine Entfremdung zwischen Südkorea und den USA zu erzeugen". Auch der erhöhte wirtschaftliche Druck durch die jüngsten Uno-Sanktionen könne der Grund dafür sein, dass Pjöngjang auf Seoul zugehe.

Wie sehr das Land unter den Sanktionen leidet, dringt öffentlich nicht nach außen. In seiner Ansprache lobte Kim Jong Un neben den militärischen Errungenschaften auch die ökonomischen Fortschritte. So sei die Produktion von Textilien, Schuhen und Traktoren gestiegen. Ziel sei es, den nationalen Lebensstandard zu erhöhen.

Wegen der Raketen- und Atomtests Nordkoreas hatten die Vereinten Nationen die Sanktionen gegen das Land verschärft und unter anderem ein Ölembargo verhängt. Insidern zufolge haben russische Tanker in den vergangenen Monaten aber mindestens dreimal Nordkorea mit Treibstoffen versorgt. Südkorea hatte in den vergangenen Tagen zwei Schiffe wegen des wegen der möglichen Umgehung von Nordkorea-Sanktionen beschlagnahmt. Sie fuhren unter der Flagge Hongkongs und Panamas.