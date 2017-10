Provinz Kirkuk Irakische Truppen rücken auf Kurdengebiet vor

Irakische Truppen haben offenbar eine Militäroffensive nahe der irakischen Stadt Kirkuk gestartet: Wie das Staatsfernsehen berichtete, sind die Truppen in Gebiete vorgedrungen, die von den kurdischen Peschmerga-Einheiten kontrolliert werden. Dies habe Ministerpräsident Haidar al-Abadi angeordnet.

Kämpfe seien im Süden Kirkuks ausgebrochen, berichtete die kurdische Nachrichtenseite Rudaw unter Berufung auf einen Kommandeur der Peschmerga. Es gebe Feuerwechsel auch mit schweren Waffen. Das Ziel der Offensive seien eine Militärbasis, der Flughafen der Stadt sowie die Ölfelder, die von den Kurden kontrolliert werden, meldete Rudaw unter Berufung auf den Sicherheitsrat der Autonomieregion Kurdistan.

Auch die Nachrichtenagentur AFP berichtete, irakische und kurdische Truppen hätten sich Artillerie-Gefechte südlich der Stadt Kirkuk geliefert. Das sagten demnach kurdische Peschmerga-Offiziere und irakische Militärvertreter.

Auf die multiethnische Region Kirkuk erheben sowohl die Kurden im Irak als auch die Zentralregierung in Bagdad Anspruch. Wegen des Unabhängigkeitsreferendums in der Kurdenregion sind die Spannungen zuletzt gestiegen. Kirkuk gehört nicht zum autonomen Kurdengebiet im Irak, wird aber überwiegend von Angehörigen der Volksgruppe bewohnt.

Die irakischen Kurden hatten sich in der Volksabstimmung vom 25. September mit fast 93 Prozent für die Loslösung ihrer Region vom Irak ausgesprochen. International wird das Votum nicht anerkannt, die Zentralregierung in Bagdad wertete das Votum als Provokation.

Bereits am vergangenen Freitag gab es Meldungen, wonach die irakische Armee einen Militäreinsatz in der Gegend gestartet hatte. Der irakische Generalstab dementierte die Berichte allerdings in einer knappen Mitteilung.