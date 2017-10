Kämpfe im Irak Die schwarze Woche der Kurden

In den 14 Jahren seit dem Sturz von Diktator Saddam Hussein hatte sich die kurdische Autonomieregierung im Irak viel aufgebaut - und nun innerhalb einer Woche einen großen Teil wieder verloren. Da sind zum einen die Gebietsverluste: Praktisch das gesamte Areal, das die Peschmerga - die kurdischen Sicherheitskräfte - 2014 im Nordirak eingenommen hatten, ist in den vergangenen Tagen von irakischen Regierungstruppen und schiitischen Milizen zurückerobert worden.

Allen voran die Stadt Kirkuk und die gleichnamige ölreiche Provinz: Viele bezeichnen die Stadt wegen ihrer symbolischen Bedeutung als "kurdisches Jerusalem". Als am Montag irakische Armee und schiitische Volksverteidigungseinheiten in die Stadt einrückten, lösten sie eine Massenflucht aus. Die Peschmerga leisteten kaum Widerstand. Zwar verhinderten sie damit ein größeres Blutvergießen - zerstörten aber zugleich den Mythos von den furchtlosen kurdischen Kämpfern. Schließlich bedeutet Peschmerga frei übersetzt: "Die zum Tode Bereiten".

Von diesem Ruf ist nach dieser Woche nicht mehr viel übriggeblieben, in der die kurdischen Kämpfer rund 40 Prozent des von ihnen gehaltenen Territoriums verloren. Am Freitag nahmen Kräfte von irakischer Armee, Polizei und Volksverteidigungseinheiten Altin Köprü ein, den letzten Ort in der Provinz Kirkuk, den die Peschmerga noch kontrollierten. Damit stehen Bagdads Truppen nun an der Grenze zur Autonomen Region Kurdistan - gerade einmal 50 Kilometer von der kurdischen Hauptstadt Arbil entfernt.

Barzanis Fehlkalkulation

Derzeit ist noch offen, ob die Regierungstruppen hier haltmachen. Am Freitag kam es an dieser innerirakischen Grenze zu den bisher schwersten Gefechten seit Ausbruch der Kämpfe am Montag. Sollten die Einheiten von Ministerpräsident Haider al-Abadi weiter vorrücken, stünde der Fortbestand der kurdischen Autonomieregion in Frage, die nach Saddams Sturz 2003 in einem Sondergesetz anerkannt wurde. Der jetzige Vizepräsident und frühere Regierungschef Nuri al-Maliki forderte die Armee bereits auf, bis nach Arbil vorzurücken. Deshalb leisten die Peschmerga nun erbitterten Widerstand.

Dass es überhaupt soweit gekommen ist, liegt an einer schweren politischen Fehleinschätzung des Präsidenten der kurdischen Autonomieregion, Masoud Barzani. Er hatte am 25. September ein Referendum über die Unabhängigkeit von Irakisch-Kurdistan durchführen lassen. Mit diesem Schritt wollte er aber nicht nur das Autonomiegebiet aus dem Irak lösen, sondern auch jene Gebiete um Kirkuk, die seine Truppen im Sommer 2014 im Schatten des Kampfes gegen die Terrororganisation "Islamischer Staat" (IS) eingenommen hatten.

Uno, USA, EU, Türkei, Iran - mit Ausnahme Israels war die gesamte internationale Gemeinschaft gegen das Referendum. Trotzdem zog Barzani die Abstimmung durch. Die Konsequenzen zeigten sich in dieser Woche. Mit schweigender Billigung der Vereinigten Staaten und Europas hat Premier Abadi den Kurdenführer nun in die Schranken gewiesen. Damit positioniert sich der Regierungschef rechtzeitig zu den Parlamentswahlen im kommenden Jahr als durchsetzungsstarker Politiker und erhöht seine Siegchancen deutlich.

Barzani steht hingegen vor den Trümmern seines politischen Wirkens: Seit rund 50 Jahren kämpft er für die kurdische Unabhängigkeit - erst als Guerillero, dann als Politiker. Er vermittelte jahrelang den Eindruck, als sei Kurdistan schon ein funktionierender Staat, der nur noch auf seine Unabhängigkeit warte. Doch in dieser Woche hat sich gezeigt, wie fragil die kurdischen Institutionen sind.

Gibt es bald zwei kurdische Regionen im Irak?

Auch der tiefe Riss, der sich durch Kurdistans Gesellschaft und Politik zieht, ist nun offensichtlich geworden. Denn während Barzanis KDP den Konflikt mit Bagdad suchte und verlor, hat die zweite große kurdische Partei PUK offenbar einen Deal mit der irakischen Regierung geschlossen. Es waren nämlich in erster Linie PUK-treue Kämpfer, die Kirkuk widerstandslos geräumt hatten.

KDP und PUK sind seit 40 Jahren Konkurrenten. Mitte der Neunzigerjahre schlug die Rivalität in offene Feindschaft um und beide Seiten lieferten sich einen innerkurdischen Bürgerkrieg. In der Folge entstanden zwei parallel existierende kurdische Herrschaftsgebiete - die Gegend um Arbil kontrollierte Barzanis KDP, rund um das weiter südlich gelegene Sulaimanija herrschte die PUK unter Führung des kürzlich verstorbenen Dschalal Talabani. Nach 2003 wurde der innerkurdische Machtkampf in einem Kompromiss beigelegt. Doch diese Einigung ist nun Geschichte.

Möglich ist daher, dass sich die territoriale Spaltung nun wiederholt. Anstelle eines unabhängigen Staates Kurdistan gäbe es dann zwei rivalisierende kurdische Regionen im Irak.