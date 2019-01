Nach drei Tagen hatte das Rätselraten ein Ende. In der Nacht zu Montag stellte die ELN-Guerilla ein kurzes Communiqué auf ihre Internetseite "Voces de Colombia". Darin bekennen sich die Linksrebellen zu dem tödlichen Anschlag mit einer Autobombe auf eine Polizeischule am Donnerstag in Bogotá.

Präsident Iván Duque habe eine "Geste des Friedens" ignoriert, rechtfertigte das "Nationale Befreiungsheer" (ELN) zynisch das Attentat, bei dem 20 Menschen getötet und 70 weitere Personen verletzt wurden. Die Guerilleros werfen dem Präsidenten vor, trotz des von ihnen zu Weihnachten einseitig verkündeten Waffenstillstands "Militäraktionen durchgeführt" zu haben.

Nun ist gewissermaßen offiziell, was Duque schon gleich nach dem Attentat behauptete und die Kolumbianer ohnehin ahnten: Die kleine Linksguerilla, die in den vergangenen Jahren schwer dezimiert wurde und sich formell in Friedensverhandlungen mit der Regierung befand, steckt hinter dem blutigsten Attentat seit vielen Jahren in der Hauptstadt.

Der Anschlag hat Kolumbien an seiner sensibelsten Stelle getroffen. Seit der Drogenboss Pablo Escobar in den Achtzigerjahren vor allem mit Autobomben das Land terrorisierte, gilt diese Form der Gewalt als besonders perfide. Die Botschaft der ELN ist eindeutig. Sie will ein Signal der Stärke senden und die Bevölkerung einschüchtern.

AFP Duque (M.) mit seiner Frau (rechts von ihm) und seiner Stellvertreterin (links von ihm) beim Protestmarsch in Bogotá

Dementsprechend heftig waren auch die Reaktionen. Parteienvertreter von links bis rechts und Mitglieder der Zivilgesellschaft waren fassungslos und sprachen sich am Sonntag bei einem Protestmarsch zu Tausenden gegen Gewalt aus.

Und Präsident Duque nahm das Attentat zum Anlass, die ihm ohnehin widerstrebenden Verhandlungen mit der ELN umgehend zu beenden, die er von seinem Vorgänger Juan Manuel Santos geerbt hatte. "Für ganz Kolumbien ist heute klar, dass die ELN keinerlei wahrhaftes Interesse am Frieden hat", sagte Duque - und setzte die im Zuge der Friedensgespräche ausgesetzten Haftbefehle gegen die ELN-Unterhändler wieder in Kraft, die sich am Verhandlungsort in Kuba befinden. Kriegsrhetorik ersetzt ab sofort wieder die Friedensgespräche in Kolumbien.

Der Anschlag wirft das Land in seinem harten Bemühen um einen umfassenden Frieden um Jahre zurück. "Weder die Regierung noch die ELN haben wirkliches Interesse am Frieden", sagt Camilo González Posso, Direktor des Friedensforschungsinstituts Indepaz. Es hätten in Kolumbien viele ein Interesse daran, das Land wieder in den Krieg zu ziehen. "Aber der Großteil der Gesellschaft wünscht sich Frieden."

Warum die ELN den Friedensprozess skeptisch sieht

Jedenfalls ist jetzt offenbar, was sich schon lange andeutete. Die Verhandlungen zwischen der Regierung und der christlich und marxistisch orientierten Rebellenbewegung waren von Anfang an ein großes Missverständnis. Die ELN, die heute noch rund 2000 Männer und Frauen unter Waffen hat, ist nicht vollständig vom Frieden überzeugt. Es fehlt an Vertrauen in Staat und Gesellschaft.

Wenig hilfreich ist zudem, dass die ELN-Führung sieht, wie schleppend die Umsetzung des Friedensabkommens mit den Farc-Rebellen verläuft. Die ehemaligen Kämpfer der "Revolutionären Streitkräfte Kolumbiens" (Farc) sind jetzt zwar entwaffnet und die Guerilla in eine Partei verwandelt, aber die Regierung ist wesentliche Zusagen an die Ex-Guerilleros für Jobs, Wiedereingliederung und Unterstützung auf vielen Feldern schuldig geblieben. Das hat die ELN noch skeptischer gegenüber dem eigenen Friedensprozess werden lassen.

Eine kurze beidseitige Waffenruhe, mehr nicht

Ex-Präsident Santos, dem für das Friedensabkommen mit den Farc 2016 der Nobelpreis zuerkannt wurde, wollte gleichsam in der Euphorie des gefeierten Vertrags mit den Farc auch noch mit der ELN Frieden schließen. Anfang Februar 2017 begannen in Ecuadors Hauptstadt Quito erste Gespräche, die eigentlich noch im selben Jahr zum Ende der Kampfhandlungen führen sollten. Es war von Anfang an ein unerreichbares Ziel.

Auf mehr als eine kurze beidseitige Waffenruhe anlässlich des Besuchs von Papst Franziskus im September 2017 konnten sich die Konfliktparteien nie einigen. Im Gegenteil. Die ELN hat nach Worten von Duque zwischen Februar 2017 und August 2018 "400 terroristische Taten verübt", denen 339 Menschen zum Opfer fielen. "Zudem ermordete die ELN 100 Menschen." Darüber hinaus entführe die Rebellengruppe alle zwei Tage einen Unschuldigen, behauptet der Präsident. "Die ELN war und ist eine kriminelle Entführungs- und Anschlagsmaschine."

"Jetzt werden sie schwere Verluste erleiden"

Die ELN wurde 1965 nur ein Jahr nach den Farc gegründet. Anders als diese hat sie aber keine ländlichen Wurzeln, sondern war zunächst eher eine Stadtguerilla, die sich an der kubanischen Revolution orientierte. Auch finanziert sich die ELN deutlich weniger über den Drogenhandel und sehr viel mehr über Entführungen und Schutzgelderpressungen. Zudem verübt die ELN zahlreiche Anschläge auf Sendemasten und Ölpipelines.

Besonders stark ist die ELN in den Grenzregionen zu Ecuador und Venezuela, sie hat zudem viele Milizionäre in den Großstädten, die in der Lage sind, logistisch schwere Anschläge vorzubereiten - so wie den vom Donnerstag.

"Die ELN muss in ihrer Logik die Zähne zeigen, um eine bessere Position am Verhandlungstisch zu erzielen oder eben mit dem Krieg weiterzumachen", sagt der Friedensexperte León Valencia. Ohne eine beidseitige Waffenruhe gingen Attentate, Entführungen und Anschläge weiter, fürchtet der Direktor der Stiftung "Frieden und Versöhnung". Die kleine Rebellenbewegung habe keinerlei Chance, in ihrem Kampf zu obsiegen, aber sie könne der Staatsmacht noch über viele Jahre Widerstand leisten, sagt Valencia, der bis Mitte der Neunzigerjahre selbst für die ELN kämpfte. "Aber jetzt werden sie erst einmal sehr viel militärischen Druck bekommen und schwere Verluste erleiden."