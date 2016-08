Kolumbien: Farc-Rebellen verkünden endgültigen Waffenstillstand

Nach der Einigung auf einen Friedensvertrag mit der kolumbianischen Regierung haben die Farc-Rebellen einen endgültigen Waffenstillstand verkündet. Dieser trete ab Mitternacht in der Nacht zu Montag in Kraft, teilte Farc-Chef Rodrigo Londoño alias Timoschenko in Kubas Hauptstadt Havanna mit.

Das sei die wichtigste Ankündigung seines Lebens "gegenüber Kolumbien und der Welt". Er ordnete für alle der noch rund 8000 Farc-Kämpfer die Waffenruhe an. Schon am vergangenen Freitag hatte Präsident Juan Manuel Santos einen endgültigen Waffenstillstand erklärt.

In fast vierjährigen Verhandlungen hatten sich die Regierung und die Farc auf eine Landreform, die künftige politische Teilhabe der Rebellen, neue Ansätze im Kampf gegen den Drogenhandel und eine Entschädigung der Opfer verständigt (hier lesen Sie mehr zu der historischen Einigung). Das Volk muss dem Friedensvertrag am 2. Oktober noch zustimmen.

Umstritten ist besonders eine Sonderjustiz, die auch für schwere Verbrechen eine Haftstrafe von maximal acht Jahren vorsieht. Ein "Ja" im Referendum ist daher nicht selbstverständlich. Zugleich war das Land aber noch nie so nahe an einem Frieden in dem jahrzehntelangen Konflikt zwischen linker Guerilla, Militär und rechten Paramilitärs. Mehr als 220.000 Menschen waren dabei gestorben, Millionen Einwohner wurden vertrieben (hier lesen Sie mehr Hintergründe zur Farc und dem Konflikt in Kolumbien).