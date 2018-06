Kolumbien Konservativer Kandidat Duque gewinnt Präsidentenwahl

Der konservative Kandidat Iván Duque hat die Präsidentschaftswahl in Kolumbien gewonnen. Der Bewerber der rechten Partei Centro Democrático kam in der Stichwahl am Sonntag auf 53,95 Prozent der Stimmen, wie das Wahlamt nach der Auszählung fast aller Stimmen mitteilte. Sein Konkurrent Gustavo Petro von der linken Bewegung Colombia Humana erhielt demnach 41,83 Prozent.

Bei der Abstimmung ging es vor allem um die Zukunft des historischen Friedensabkommens mit der linken Guerillabewegung Farc. Der international bejubelte Friedensprozess ist in dem südamerikanischen Land selbst äußerst umstritten. Nach Einschätzung der Rechten hat der Staat den Rebellen zu viele Zugeständnisse gemacht. Beispielsweise müssen sie nur relativ milde Strafen fürchten und erhalten zehn garantierte Sitze im Parlament. Nach Ansicht der Linken hingegen erfüllt die Regierung ihre Zusagen an die Ex-Guerilleros wie Schutz vor Angriffen und Unterstützung bei der Rückkehr ins zivile Leben nicht.

Die Regierung und die Farc hatten den Bürgerkrieg im Herbst 2016 mit einem Friedensvertrag beigelegt. Duque kündigte an, den Vertrag in wesentlichen Punkten ändern zu wollen, er könnte damit die Ex-Rebellen zurück in den Untergrund treiben. Petro hingegen wollte an dem Abkommen festhalten.

In dem mehr als 50 Jahre andauernden Konflikt waren mehr als 220.000 Menschen ums Leben gekommen und Millionen vertrieben worden. Die Farc haben inzwischen die Waffen niedergelegt und wollen künftig als politische Partei für ihre Ziele eintreten.

Kolumbiens Präsident Juan Manuel Santos, der für das Abkommen den Friedensnobelpreis erhielt, scheidet am 7. August aus dem Amt. Zum Ende des Wahlkampfes hatte er an die Wähler appelliert, die "enorme Bedeutung" der Wahlen für Kolumbien zu bedenken und dazu aufgerufen, den Friedensprozess fortzuführen.

Was Duque nun angehen muss

Duque gilt als politischer Ziehsohn des rechten Ex-Präsidenten Álvaro Uribe. Ohne die Unterstützung seines prominenten Förderers wäre der bis vor Kurzem recht unbekannte Politiker nie so weit gekommen. "Er wird Präsident, weil ihn Uribe dazu gemacht hat", sagte Gimena Sánchez-Garzoli vom Forschungsinstitut Washington Office on Latin America. Uribe hat das Friedensabkommen wiederholt scharf kritisiert, das sein Nachfolger Santos mit der Farc ausgehandelt hatte.

Duque steht nun vor einer ganzen Reihe von Herausforderungen: Er muss die große Armut im Land bekämpfen, die Friedensverhandlungen mit der kleineren Guerillaorganisation ELN zum Abschluss führen sowie gegen die sich ausbreitenden kriminellen Banden und den Drogenhandel vorgehen.