Vor Papstbesuch Kolumbiens Regierung beschließt Waffenruhe mit weiteren Rebellen

Die kolumbianische Regierung und die letzte aktive Rebellengruppe des Landes haben sich kurz vor dem Besuch von Papst Franziskus auf eine Waffenruhe geeinigt. Das gaben die ELN-Guerilla und Präsident Juan Manuel Santos bekannt.

Laut Santos soll die Waffenruhe am 1. Oktober beginnen und zunächst bis zum 12. Januar kommenden Jahres anhalten. Später könnte die Waffenruhe verlängert werden. Die ELN (Ejército de Liberación Nacional, deutsch: Nationale Befreiungsarmee) verpflichte sich nach Angaben von Santos, Entführungen, Anschläge auf Pipelines und Angriffe gegen Zivilisten einzustellen.

Regierung und Rebellen hatten in der vergangenen Woche in der ecuadorianischen Hauptstadt Quito Verhandlungen aufgenommen. Ihr Ziel war es, anlässlich der Kolumbien-Reise des Papstes eine erste Waffenruhe zu vereinbaren. Papst Franziskus will das südamerikanische Land von Mittwoch bis Sonntag besuchen. Dabei soll der Prozess der nationalen Aussöhnung zwischen Regierung und Rebellen im Mittelpunkt stehen.

Die ELN kämpft seit 1964 gegen die Regierung in Bogotá. Ursprünglich war sie von der kubanischen Revolution inspiriert und setzte sich für Bauernrechte ein. Heute zählt die Guerilla noch rund 1500 Kämpfer.

Im November 2016 hatte Bogotá ein historisches Friedensabkommen mit den Revolutionären Streitkräften Kolumbiens (Farc), der größten Rebellengruppe des Landes, geschlossen. Die Uno-Beobachtermission für Kolumbien erklärte die Entwaffnung der Farc Ende Juni für abgeschlossen.

Bei den gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen Sicherheitskräften, linken Rebellen und rechten Paramilitärs sind in Kolumbien seit Mitte der Sechziger Jahre mehr als 220.000 Menschen ums Leben gekommen.