Kolumbien und Farc-Rebellen Friedensvertrag, zweiter Versuch

Als Juan Manuel Santos am Samstagabend via Fernsehen vor sein Volk trat, lag in seinen Worten etwas Bittendes: "Wir haben intensiv gearbeitet, und ich hoffe, dass das Ergebnis die Nation und die Anhänger des Nein zufriedenstellt". 41 Tage waren vergangen, seit der kolumbianische Präsident die bitterste Ansprache seiner Politiker-Karriere halten musste. Am Abend des 2. Oktober gestand er versteinert ein, dass das Friedensabkommen mit den Linksrebellen der Farc überraschend bei der Bevölkerung durchgefallen war.

Am Samstag nun präsentierten die Unterhändler von Regierung und den Revolutionären Streitkräften Kolumbiens (FARC) in Havanna die runderneuerte Fassung des Friedensvertrags, der nach Angaben beider Seiten einen Großteil der rund 500 Änderungsvorschläge berücksichtigt, die aus der Bevölkerung, von Opferverbänden und der rechten Opposition um Ex-Präsident Álvaro Uribe kamen. "Ich erkenne demütig an, dass dieser Vertrag besser ist als der vorherige", betonte Santos.

Unklar blieb zunächst, ob dieses Übereinkommen nochmals von der Bevölkerung im Rahmen eines Plebiszits bestätigt werden muss und ob die rechte Opposition mit den Änderungen zufrieden ist. Uribe behielt sich eine genaue Prüfung des mehrere hundert Seiten starken Vertragswerks vor. US-Außenminister John Kerry und die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini gratulierten den Kolumbianern jedoch bereits zum neuen Vertrag.

Die Chefunterhändler Humberto de la Calle für die Regierung und "Iván Márquez" für die FARC hatten am Samstagnachmittag in Havanna das neue Papier gemeinsam mit Vertretern der Garantiestaaten unterzeichnet. "Dieses neue Abkommen ist eine Möglichkeit, Zweifel zu beseitigen, Einwände zu berücksichtigen, vor allem aber, um die Kolumbianer zu vereinen", betonte de la Calle.

"Freiheitsentzug" für geständige Kämpfer



Besonders umstritten waren in der Bevölkerung und bei den Gegnern des Abkommens die Regelung zur strafrechtlichen Verantwortung der Rebellen sowie ihr Übergang in die Politik. Beim letzten Punkt gibt es keine Zugeständnisse: "Der tiefere Sinn eines jeden Friedensabkommens ist, dass die Guerilleros die Waffen niederlegen und Politik im Rahmen der Legalität machen können", erklärte Santos, der für sein Bemühen um ein Ende des Bürgerkriegs in Kolumbien vor einem Monat mit dem Friedensnobelpreis geehrt worden war.

In der ersten Version des Abkommens war vorgesehen, der zur politischen Partei konvertierten FARC in einer Übergangsphase sichere Sitze im Parlament zuzugestehen. Bei der Parlamentswahl 2018 sollen ihren Kandidaten fünf Plätze im Senat und fünf im Abgeordnetenhaus garantiert werden, falls sie die Drei-Prozent-Hürde nicht nehmen. Vor allem dagegen hatten Uribe und seine Partei Centro Democrático gewettert: "Demokratien werden nicht gestärkt, wenn die FARC für ihre Massaker und den Drogenhandel mit Mandaten und Straflosigkeit belohnt werden", betonte der Rechtsaußen seinerzeit.

Zugeständnisse macht das neue Abkommen aber bei der strafrechtlichen Verantwortung und der Entschädigung durch die FARC. So wird nun präzisiert, wie und wo der "Freiheitsentzug" für geständige Kämpfer stattfindet, vermutlich in sogenannten landwirtschaftlichen Farmen.

Rebellen müssen selbst für Entschädigungen aufkommen



Ferner wurden die für die gesonderten Friedenstribunale im Rahmen der Übereinkunft vorgesehenen internationalen Richter gestrichen. Eine weitere wichtige Ergänzung ist, dass die Guerilleros nun mit ihrem persönlichen Vermögen für die Entschädigung der Opfer aufkommen müssen. Auch beim Kapitel Drogenhandel musste die Farc größere Zugeständnisse machen: Die Rebellen verpflichten sich dazu, sich ganz aus Anbau und Handel zurückzuziehen und dem Staat detaillierte Informationen zukommen zu lassen, die eine Identifizierung von Täter leichtern macht. Im neuen Papier wird zudem an der Ausrottung der Kokafelder mittels Besprühung festgehalten, gegen den Willen der Rebellengruppe.

Letztlich nimmt der neue Vertrag auch Änderungen beim Thema Agrarreform auf und geht damit insbesondere auf Forderungen der Großgrundbesitzer ein, die Angst davor hatten, dass ihnen im Rahmen des Friedensvertrages eine Enteignung drohe. Der Schutz des Privateigentums wird nun deutlicher betont. Ebenso wurden Präzisierungen beim Thema "Geschlechtergleichheit" aufgenommen. Vor allem den konservativen evangelikalen Kirchen gingen die Rechte für LGBT zu weit. Die Regierung beharrt jedoch darauf, dass den Frauen in dem Abkommen besonderer Schutz zuerkannt wird, da sie in stärkerem Maße unter dem 52 Jahre währenden Bürgerkrieg gelitten haben. In dem Konflikt starben 220.000 Menschen, sieben Millionen wurden vertrieben.

Neues Referendum? Unklar



Gegenwärtig ist noch nicht klar, ob die Gegner des ersten Friedensabkommens, die sich hinter Uribe sammeln, die Änderungen akzeptieren. Santos und Uribe waren am Samstag zusammengetroffen, und nach der Unterredung bat der Ex-Staatschef darum, dass das Abkommen noch keinen "definitiven Charakter" habe, bis es von seiner Gruppierung und den Opfern geprüft sei. Experten wie Jorge Restrepo vom Konfliktforschungszentrum CERAC fürchten, dass die Gegner des Abkommens kaum die politische Partizipation der Rebellen akzeptieren werden.

Weder Santos noch die Unterhändler trafen eine klare Aussage zu der Frage, ob das neue Abkommen erneut einer Volksbefragung unterworfen werden soll. Iván Cepeda, Angeordneter vom linken "Polo Democrático" betonte, das neue Papier halte sämtliche Wege der Ratifizierung offen. So sei ein neues Plebiszit, eine Ratifizierung im Kongress oder die Implementierung auf Ebene der Bundesstaaten und Gemeinden gleichermaßen denkbar.