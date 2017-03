ELN-Guerilla in Kolumbien Über Frieden reden - und schießen

Der Weg zum Frieden ist kein einfacher für Kolumbien. Mit der größten Guerillagruppe Farc hat die Regierung zwar ein Abkommen geschlossen, die Kämpfer werden entwaffnet. Doch zur traurigen Realität des südamerikanischen Landes gehört auch, dass sich die Gewalt in einigen Gegenden verschärft hat, dass noch immer gemordet wird, vertrieben, entführt. Das lange Leid Kolumbiens, das einen 50 Jahre währenden Bürgerkrieg erlebt hat, es ist noch nicht vorbei.

Das zeigt sich etwa im armen und kaum erschlossenem Departement Chocó im Nordwesten. Der Staat ist dort historisch abwesend: keine Ärzte, keine Sicherheitskräfte. Die Menschen leben in den Dörfern entlang der Flüsse ohne Strom und phasenweise ohne Trinkwasser. Guerillagruppen und ultrarechte Paramilitärs sind als Ordnungsmächte in der Region aufgetreten und haben sich jahrzehntelang um die reichhaltigen Rohstoffe wie Holz, Gold und andere Mineralien gestritten.

Seit sich die Farc nach dem Friedensschluss im vergangenen Jahr aus dem Gebiet zurückgezogen hat, kämpfen in der Region die kleinere Rebellengruppe ELN und die wieder erstarkten Paramilitärs um die Vormacht. Erst vor wenigen Tagen wurden 300 Bewohner durch heftige Gefechte aus ihren Häusern vertrieben.

Die Menschen im Chocó gehörten zu den am meisten gefährdeten in ganz Kolumbien, warnte am Donnerstag das Internationale Komitee vom Roten Kreuz. Zum einen wegen der bewaffneten Gruppen, die das Vakuum füllen, das die Farc hinterlassen hat. "Zudem sind die Menschen im Chocó alleine, schutzlos, ihre Wasserquellen sind durch den Bergbau vergiftet, sie hungern, sie sind krank und sie haben kaum Alternativen zum Anbau von Drogen, um zu überleben."

Für Kolumbiens Präsidenten und Friedensnobelpreisträger Juan Manuel Santos ist der in seinem Land begonnene Friedensprozess daher nicht nur ein Schritt aus politischer Opportunität, sondern auch aus purer Notwendigkeit. Noch vor Ende seiner Amtszeit will er einen umfassenden Frieden für sein Land erreichen. Und dafür muss er auch ein Abkommen mit der Linksguerilla ELN erzielen - eben jenen Rebellen, die zurzeit in die von der Farc verlassenen Gebiete vorstoßen.

Doch die Gespräche zwischen ELN und Regierung, die vor einem Monat in Ecuador begannen, erlebten einen schlechten Start.

Gerade mal elf Tage verhandelten die Delegationen, da explodierte am 19. Februar in der kolumbianischen Hauptstadt Bogotá eine Bombe nahe eines Polizeipostens. Der Sprengsatz tötete einen Polizisten und verletzte 25 Sicherheitskräfte sowie vier Zivilisten.

Terror während der Friedensgespräche

Nach einer Woche bekannte sich eine urbane Zelle der ELN zu dem Attentat und erklärte, der Anschlag habe der gefürchteten Sondereinheit ESMAD der kolumbianischen Polizei gegolten, denen die Rebellen Morde und Gewaltexzesse vorwerfen und deren Auflösung sie fordern.

Kolumbiens Bevölkerung war entsetzt, die Regierung verärgert. Trägt die ELN jetzt den Guerilla-Krieg in die Städte, fragten sich tagelang Menschen und Medien. Der Chefunterhändler der Regierung für die Verhandlungen, Juan Camilo Restrepo, zürnte über Twitter: "Wenn die ELN glaubt, mit Terrorakten eine Waffenruhe erzwingen zu können, täuscht sie sich."

Auch Experten werteten das Attentat als den Versuch der kleinen Rebellengruppe, die Regierung zu einem Waffenstillstand während der Verhandlungen zu bewegen. Denn urbane Ziele greift die ELN gewöhnlich nicht an.

Die kleine christlich und marxistisch orientierte Rebellengruppe, 1965 gegründet, finanziert sich vor allem über Entführungen und Schutzgelderpressungen. Zudem verübt sie Anschläge auf Infrastruktureinrichtungen wie Erdölinstallationen oder Telekommunikationsposten.

Dürftiges Vertrauen wird weiter beschädigt

Aber Präsident Santos hat auch für die ELN-Gespräche die gleiche Maxime ausgegeben, die schon bei den Verhandlungen mit den Farc. Während im Ausland um Frieden gerungen wird, geht die Armee daheim weiter gegen die Aufständischen vor. Es wirkt ein bisschen schizophren, weil jeder Angriff auf Sicherheitskräfte, jeder Anschlag auf die Infrastruktur, aber auch jede Bombardierung eines Rebellencamps das ohnehin dürftige Vertrauen in den Gesprächsrunden weiter beschädigt. Eine Waffenruhe soll frühestens dann geschlossen werden, wenn die wichtigsten Punkte des Abkommens vereinbart sind.

So wird also gesprochen und geschossen zur selben Zeit. Und dabei finden die Gespräche ohnehin schon unter schwereren Bedingungen statt als die mit den Farc. Das liegt nicht nur daran, dass die ELN wie in Chocó in die Gebiete drängt, die früher von der Farc besetzt waren und nun verwaist sind, weil sich die deren Kämpfer zur Entwaffnung in die 26 Demobilisierungszonen zurückgezogen haben. Zudem zeichnet sich ab, dass sich jene Farc-Rebellen der ELN anschließen, die sich nicht demobilisieren wollen. Etwa 2000 Männer und Frauen hat die ELN derzeit unter Waffen.

Heikel sind die Gespräche mit der ELN auch, weil die Amtszeit von Präsident Santos in anderthalb Jahren endet. Daher wird unter Zeitdruck verhandelt.

Die Themen sind ähnlich wie seinerzeit mit der Farc: Waffenstillstand, Opferentschädigung, Strukturreformen etwa zur Überwindung der Armut sowie Demokratisierung und Implementierung des Abkommens stehen auf der Agenda. Aber die ELN pocht stärker auf die aktive Beteiligung der Bevölkerung am Friedensprozess.

Diese ist aber an den Gesprächen weitgehend desinteressiert. Die vier Jahre währenden Gespräche zwischen Regierung und Farc und der erst von der Bevölkerung abgelehnte, dann aber im Parlament durchgepaukte Vertrag haben die Kolumbianer ermüdet und desillusioniert.

Sollte auch mit der kleinen ELN-Guerilla ein Abkommen gelingen, ist Kolumbien noch immer nicht frei von gewalttätigen Konflikten. In vielen Regionen des Landes treten die Paramilitärs wieder verstärkt auf und bedrohen und töten soziale und linke Aktivisten. Zudem sind diese Todesschwadronen wie andere Banden auch in den Drogenhandel verwickelt. Kolumbien ist noch immer der weltweit größte Produzent von Kokain und größtes Anbauland von Koka.