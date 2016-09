Hardcore-Kurs: Jetzt sollen Amerikas Schläfer Trump retten

Donald Trump hat eine Rede gehalten. Er macht das häufig in diesen Wochen, aber jene in Phoenix zur Einwanderung war anders. E s war, man muss das so sagen, wohl eine der abscheulichsten Reden, die je ein Präsidentschaftskandidat in den USA gehalten hat.

Amerika, so Trumps Tenor, werde zerstört von Millionen kriminellen und mörderischen Ausländern. Aufspüren, abschieben, Grenze zu - und obendrauf einen Ideologie-Test für Neuankömmlinge: Das ist Trumps Kampfplan zum Heimatschutz. "Ich will es extrem", rief er. Nicht einmal jene Menschen, die in den USA geboren wurden und noch nie ein anderes Land gesehen haben, sollen sicher sein vor ihm, so lange sie kein Visum vorzeigen können. In Phoenix hat Trump klar gemacht, dass er antritt, um Amerika zu säubern. Und die Menge jubelte ihm 75 Minuten lang zu.

Mit der Rede traf er eine strategische Entscheidung für die letzten zwei Monate seiner Kampagne: Die Wähler der Mitte sind ihm egal, die Stimmen von Einwanderern sowieso. Um die bunte Wählerkoalition von Barack Obama macht der Milliardär einen großen Bogen, in dem offensichtlichen Glauben, dass es Zeitverschwendung wäre, zu versuchen, dort einen Fuß in die Tür zu bekommen.

Good night, and good luck ist man geneigt zu sagen. Ein Land, das zwei Mal hintereinander einen Schwarzen zum Präsidenten gemacht hat, wird schon keinem Hassprediger ins Weiße Haus verhelfen. Die USA haben sich verändert, sind vielfältiger geworden, liberaler auch. Und all die Unentschlossenen, die schon bisher mit Trumps Härte haderten, werden ihn nach dieser Rede doch mit Sicherheit nicht wählen können.

Das Problem ist nur: Das ist eine sehr konventionelle Sichtweise. Erstens geht sie davon aus, dass sich die Wählerschaft im November in etwa so zusammensetzen wird wie 2012, und die demografischen Veränderungen den Anteil nicht-weißer Wähler so weit erhöhen, dass selbst in einem sehr knappen Rennen Hillary Clinton ihre Schäfchen ins Trockene bringt. Zweitens lässt sie außer Acht, dass beim letzten Mal von 235 Millionen Wahlberechtigten mehr als 100 Millionen Amerikaner keine Stimme abgegeben haben.

Wenn Trump von der "schweigenden Mehrheit" spricht, dann meint er damit auch die damals Daheimgebliebenen. Er setzt darauf, mit ausreichend Hass und Unverfrorenheit Teile dieses gewaltigen Reservoirs erschließen und so die Wählerschaft revolutionieren zu können. Seine Rechnung ist simpel: Treibt er mehr frühere Nichtwähler an die Urnen, als er an Stimmen im konservativen Lager verliert, wäre es am Ende womöglich unerheblich, wie viele gemäßigte Republikaner und Einwanderer für Clinton stimmen. Die Schläfer sollen ihn retten.