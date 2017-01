Theresa May bei Donald Trump Pudel leben gefährlich

Der Pudel feiert in der britischen Presse gerade ein Comeback. Vom seriösen "Guardian" bis hin zum Boulevardblatt "Sun" konnte Premierministerin Theresa May die hässliche Metapher lesen, mit der einst ihr Amtsvorgänger Tony Blair bedacht wurde, als er mit US-Präsident George W. Bush in den Irakkrieg zog: Der Premierminister des stolzen Großbritanniens, nicht mehr als ein Schoßhund Washingtons.

Das Pudel-Image wurde Blair nie wieder los. Und nun droht es auf May überzugehen. Trumps diplomatischer Fauxpas, ausgerechnet die Brexit-Galionsfigur Nigel Farage als ersten ausländischen Politiker nach dem Wahlsieg zu empfangen und ihn gar als britischen Botschafter vorzuschlagen, ist längst vergessen. Als Trump andeutete, er könnte ein Freihandelsabkommen mit Großbritannien abschließen, konnte May gar nicht schnell genug nach Washington reisen.

Der Grund ist offensichtlich: Die Briten brauchen den Handelsvertrag mit den USA, unbedingt. Sie haben nur 18 Monate, um ein Austrittsabkommen mit der EU zu schließen. Anschließend dürften weitere Jahre vergehen, bis ein neuer Handelsvertrag mit der EU abgeschlossen ist. Der letzte EU-Botschafter Londons ging sogar von einer Dekade aus.

Trump weiß das. Für jemanden, der sich als knallharter "Dealmaker" ins Weiße Haus wählen ließ, könnte die Situation nicht besser sein: Sein Verhandlungspartner ist nicht nur wesentlich kleiner, sondern auch noch unter massivem Zeitdruck. Das gibt Trump jede Möglichkeit, den Briten seine Bedingungen zu diktieren. Und er wird sie nutzen, alles andere wäre eine Überraschung.

Wie die britische Regierung unter diesen Umständen darauf kommt, von Trump einen vorteilhaften Deal zu bekommen, bleibt ihr Geheimnis - zumal sich der US-Präsident bisher nicht eben als Freund des Freihandels geriert hat. Aus dem TPP-Abkommen mit Asien ist er ausgestiegen, der TTIP-Vertrag mit der EU gilt seit seinem Wahlsieg als tot, den Deutschen hat er mit Strafzöllen gedroht, weil sie mehr Güter in die USA exportieren als sie von dort importieren.

Nur: Der Exportüberschuss der Briten ist fast genauso hoch. Warum also sollte Trump ihnen plötzlich einen Handelsvertrag statt Strafzölle in Aussicht stellen? Vieles deutet darauf hin, dass es ihm weniger um den Handel geht als darum, Großbritannien in der Brexit-Situation als Hebel für die Vertiefung der Spaltung Europas zu benutzen. In dieses Bild passen auch die Aussagen von Theodore Malloch, der als Trumps nächster EU-Botschafter gehandelt wird. Gegenüber der BBC fabulierte er, ein Rahmenvertrag zum Freihandel mit Großbritannien könne binnen 90 Tagen stehen, während der Euro in einem bis anderthalb Jahren kollabieren würde.

Für die Briten könnte die Annäherung an die USA zum Rohrkrepierer werden - denn die EU ist ihr mit Abstand wichtigster Absatzmarkt, und er wird es zunächst bleiben. Sollten sich Trumps und Mallochs apokalyptische Visionen für Europa erfüllen, würde das der britischen Wirtschaft vermutlich größeren Schaden zufügen, als selbst das beste Abkommen mit den USA jemals ausgleichen könnte. Noch schlimmer wäre es für Großbritannien, sollte das Abkommen mit den USA nicht zustande kommen. Dann läge Mays Inselreich sehr einsam im Atlantik.

Was Trump wirklich mit den Briten vorhat, könnte noch lange im Dunkeln bleiben. Zu seiner Strategie zählt das Spiel mit verdeckten Karten, und er hat keinen Zeitdruck, sein Blatt zu zeigen. Verhandlungen über Freihandelsverträge können selbst zwischen Staaten mit ähnlichen Werten und Zielen Jahre dauern - das Ceta-Abkommen zwischen der EU und Kanada lässt grüßen.

Zwischen den USA und Großbritannien sind die Differenzen noch wesentlich größer, wie die Briten bereits bei den Verhandlungen über das TTIP-Abkommen persönlich besichtigen konnten. Unter Donald "America first" Trump dürften sie noch wachsen.