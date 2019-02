US-Präsident zwischen Pleiten und Skandalen Der Teflon-Trump

Blickt noch jemand durch? In diesem Durcheinander, das sich Präsidentschaft nennt? Donald Trump erlebt wieder einmal düstere Stunden. In Hanoi platzt der Gipfel mit Kim Jong Un, in Washington nennt ihn sein früherer Anwalt Michael Cohen bei seiner stundenlangen Anhörung einen "Betrüger" und "Rassisten". Alle sehen wieder einmal: viel Rauch, Drama, Schlagzeilen. Wie so oft im Trump-Zeitalter stellt sich die entscheidende Frage, was ist wirklich Sache?

Wer sich jetzt schon freut, dem sei gesagt, ob Trump nun als Präsident endgültig gescheitert ist, bald scheitern wird oder im kommenden Jahr abgewählt wird, ist längst nicht ausgemacht. Die Geschichte lehrt, der Mann besteht scheinbar aus Teflon. Alles perlt an ihm ab.

Bislang hat Trump die meisten Skandale und Niederlagen irgendwie überstanden. Er konnte sich immer wieder mit guten Anwälten, skrupellosen Tricks und etwas Glück aus den brenzligsten Situationen befreien.

Es gibt keine Anklage und kein Amtsenthebungsverfahren

Die Leidtragenden waren stets andere: Sein Ex-Anwalt Cohen, der nun ins Gefängnis geht. Die Banken, die Trump Geld geliehen haben und es dann abschreiben mussten. Die Abgeordneten der Republikaner, die bei den letzten Midterm-Wahlen ihre Sitze verloren haben, weil sie von den Wählern für Trumps Politik abgestraft wurden.

Im Video: "Trump ist da völlig blauäugig reingegangen"

Video SPIEGEL ONLINE

Es gibt bislang keine Anklage gegen Trump, es gibt kein Amtsenthebungsverfahren, dessen Ausgang ohnehin ungewiss wäre. Und es weiß auch niemand, was Russlandermittler Robert Mueller in seinem Abschlussbericht gegen Trump vorzubringen hat. Vielleicht erhebt er schwere Vorwürfe. Vielleicht kann er Trump aber auch kein Vergehen nachweisen, weil er tatsächlich unschuldig ist. Oder weil der Präsident so erfolgreich darin war, mögliche Spuren zu verwischen.

In anderen Bereichen ist es ähnlich: Dieser Korea-Gipfel in Hanoi ist geplatzt, weil Trump und seine Berater in ihrer Hybris die Lage völlig falsch eingeschätzt haben.

Doch das bedeutet nicht, dass Trump insgesamt mit seiner Agenda am Ende wäre: Die Wirtschaft läuft. Er hat wie versprochen das Handelsabkommen mit Kanada und Mexiko neu verhandelt. Und er steht möglicherweise kurz vor einem Durchbruch in den Handelsgesprächen mit Peking. Klar, die China-Sache kann auch noch platzen. Sie kann aber auch klappen - und dann wäre Trump plötzlich wieder obenauf.

Trump wird weiter den Unschuldigen mimen

Nur einige Sicherheiten gibt es: Die Affären und Untersuchungen werden nicht weggehen. Dazu hat Trump nachweislich zu viele windige Geschäfte betrieben. Die Demokraten werden ihre Mehrheit im Repräsentantenhaus bis zum Wahltag im kommenden Jahr nutzen, um weiter gegen ihn zu ermitteln. Trump wird weiter den Unschuldigen mimen und seine Anhänger werden weiter "Lüge" und "Verrat" schreien, weil sie ihm bislang alles durchgehen lassen.

Wenn es Trump tatsächlich gelingt, die kommenden Monate politisch zu überleben, haben im November 2020 allein die amerikanischen Wähler das Wort. Wollen sie dieses Drama, dieses Chaos und den Lärm noch vier weitere Jahre ertragen oder nicht. Eigentlich eine einfache Entscheidung, sollte man meinen.