Kaschmir Pakistan wirft USA "Ermutigung" Indiens in Konflikt vor

Zwischen Indien und Pakistan ist ein neuer Konflikt um Kaschmir entbrannt. Nun wirft Pakistan den USA vor, zur Eskalation des Konflikts beigetragen zu haben. Der pakistanische Botschafter in den USA, Asad Majeed Khan, sagte, die USA hätten indische Luftangriffe auf Ziele in Pakistan nicht verurteilt. Dies sei als "Unterstützung" Indiens gewertet worden und habe Indien weiter "ermutigt".

Zugleich bekräftigte der Botschafter, die USA könnten eine Vermittlerrolle im Konflikt zwischen Islamabad und Neu Delhi einnehmen. "Vielleicht ist kein anderes Land als die USA besser dazu in der Lage, eine Rolle zu spielen."

Die Spannungen zwischen den Atommächten Indien und Pakistan hatten in den vergangenen Wochen stark zugenommen, nachdem ein junger Mann aus dem indischen Teil Kaschmirs eine Autobombe gezündet und 40 Angehörige der paramilitärischen Polizeitruppe CRPF getötet hatte. Es war der schwerste Angriff auf indische Sicherheitskräfte in Kaschmir seit 30 Jahren.

Am Dienstag eskalierte der Streit, nachdem Indien die pakistanische Stadt Balakot bombardiert hatte. Die indische Regierung sagte, sie habeLuftangriffe auf ein Extremistenlager in Pakistan geflogen und dabei islamistische Kämpfer getötet. Aus der Stadt hieß es, es sei niemand verletzt worden. Am Mittwoch teilte daraufhin das pakistanische Außenministerium mit, die Luftwaffe habe Ziele im indischen Teil Kaschmirs beschossen.

Kurz darauf hieß es vom Generalmajor der pakistanischen Armee, indische Flugzeuge seien als Reaktion erneut in pakistanischen Luftraum eingedrungen. "Wir haben zwei dieser Flugzeuge abgeschossen", sagte er.

US-Außenminister Mike Pompeo hatte die indischen Luftangriffe vom Dienstag als "Anti-Terror-Einsätze" bezeichnet und Pakistan aufgerufen, mehr gegen "Terrorgruppen" auf seinem Territorium zu unternehmen.

Unter US-Präsident Donald Trump sind Vermittler aus den USA und Europa, die bei früheren Konflikten dieser Art in die Region eilten, nicht mehr so aktiv. Das verschärft die Gefahr eines Krieges.