Wahlen im Kongo Kabilas Kasper und der Killerkommandant

Massaker im Süden des Landes in der Provinz Kasai, ein Ebola-Ausbruch in der östlichen Kivuregion, Sanktionen gegen Mitglieder der Präsidentenfamilie: In der Demokratischen Republik Kongo (DRK) spitzen sich derzeit alle chronischen Krisen auf einmal zu.

Es gäbe also für die Regierung mehr als genug zu tun - doch diese beschäftigt sich mit sich selbst. Da wäre zunächst einmal dieses Problem: Joseph Kabila, Präsident seit mittlerweile 17 Jahren, regiert seit Ende 2016 ohne Mandat.

Eigentlich wären Wahlen längst fällig gewesen, doch Kabila ließ sie zwei Mal verschieben, und begründete das mit Unruhen in der Provinz Kasai. Dann, Ende Juli, kurz nachdem ein vernichtender Uno-Bericht über Massaker von Regierungstruppen und Rebellen in Kasai veröffentlicht wurde, erklärte Kabila plötzlich: Es wird nun doch gewählt - und er selbst tritt nicht mehr an.

Joseph Kabila

Eine erneute Kandidatur hätte ihm die Verfassung zwar ohnehin verboten. Aber nach mehr als einem Jahr des Taktierens und der blutigen Gewalt gegen Anti-Kabila-Proteste war es trotzdem eine Überraschung.

Freilich gibt es eine Einschränkung: Zusammen mit dem erneuten Versprechen, dass im Dezember gewählt werden soll, erklärte Kabila seinen Innenminister Emmanuel Ramazani Shadary zum designierten Nachfolger.

Innenminister Emmanuel Ramazani Shadary

Für die Opposition klingt das wie ein Plan aus dem Lehrbuch des russischen Langzeitmachthabers Wladimir Putin. Wer laut Verfassung nicht mehr antreten darf, setzt eine Marionette ein, um später vielleicht selbst wiederzukommen. So spotten politische Gegner Kabilas in Parlament und Zivilgesellschaft, ähnlich wie in dieser Karikatur aus Kenia:

Doch wer wäre aktuell die Alternative zu Shadary? Aussichtsreichster Kandidat auf der Wahlliste ist ein Mann, der vor zwei Monaten noch in einer niederländischen Haftzelle saß.

Dort verbüßte Jean-Pierre Bemba, ehemaliger Vize-Präsident und Rebellenführer, eine 18-jährige Haftstrafe wegen Kriegsverbrechen in der Zentralafrikanischen Republik. Überraschend kassierte eine Berufungskammer des Internationalen Strafgerichtshofs im Juni das Urteil mit einer knappen Mehrheitsentscheidung. Die zweite Haftstrafe wegen illegaler Zeugenbeeinflussung galt nach fünf Jahren in einer Zelle in Scheveningen als verbüßt.

Presserummel nach der Ankunft Bembas in Kinshasa am 1. August

Kaum in Freiheit, reiste Bemba nach Brüssel und gab eine eilige Pressekonferenz. Botschaft: Er kommt wieder und wird im August die Kandidatur zur Präsidentschaftswahl einreichen.

In der Heimat sorgte diese Ankündigung für Begeisterung unter Bembas Anhängern. Seine Bewegung für die Befreiung des Kongo war Anfang der 2000er-Jahre eine von Uganda aufgebaute Rebellenarmee, die auch aus ehemaligen Kämpfern des Diktators Mobuto bestand.

Begeisterung für den MLC-Chef und früheren Vize-Präsidenten Bemba in Kinshasa

Die Grausamkeiten der Gruppe unter Bembas Oberbefehl im Osten des Kongo und in der Zentralafrikanischen Republik sind unbestritten, neben Vertreibungen und systematischer sexueller Gewalt gehörte auch Kannibalismus dazu, dokumentierte damals die Uno. Es sagt viel, wenn nun Bemba als Hoffnungsträger der Opposition wiederkehrt.

Ein zweiter, der den Titel Hoffnungsträger eher verdient hätte, kam nicht so weit wie Bemba. Das Zeitfenster für die Herausforderer war klein. Nur in der ersten Augusthälfte war die Anmeldung zu der Wahl möglich, die seit mehr als anderthalb Jahren aufgeschoben wurde.

Größter Widersacher mit genug Geld und Aussicht drauf, Kabila herauszufordern, war Moise Katumbi. Er ist ein reicher Industrieller, ehemaliger Gouverneur der Kupferregion Katanga und Eigner eines sehr erfolgreichen Fußballklubs. Katumbis Pech: Er befindet sich seit zwei Jahren in Belgien im Exil. Er hatte die DRK nach einem Bruch mit Kabila verlassen, da er die Rache des Regimes fürchtete.

Moise Katumbi wurde nicht ins Land gelassen und ist kein Kandidat

Und just zum Zeitpunkt der Kandidatenaufstellung verweigerte ihm das Kabila-Regime die Einreise. Katumbi versuchte es noch auf dem Landweg über Sambia - scheiterte jedoch.

Dritter Kandidat auf der Liste ist der Parteichef der oppositionellen Union für Demokratie und Sozialen Fortschritt (UDPS), Félix Tshisekedi. Er übernahm den Vorsitz der 1982 gegründeten Partei nach dem Tod seines Vaters im vergangenen Jahr. Auch er hat seine Kandidatur erklärt, und am Mittwoch sein Programm vorgestellt.

Félix Tshisekedi, UDPS-Chef, vor einem Porträt seine Vaters Etienne

Wahlversprechen Nummer eins ist die Armutsbekämpfung. Wo der durchschnittliche Kongolese heute von 1,25 Dollar am Tag lebt, verspricht der Kandidat wundersames. In zehn Jahren werde sich das Pro-Kopf-Einkommen mit ihm fast verzehnfachen. Versprochen.