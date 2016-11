Oppositionelle in Haft Wie Kongos Präsident seine Gegner traktiert

Die Demokratischen Republik Kongo erlebt schwere Zeiten: Präsident Joseph Kabila müsste gemäß Verfassung eigentlich Ende des Jahres abtreten. Doch wie befürchtet, klammert er sich an die Macht. Einige Oppositionsparteien machen sich mit Kabila gemein und gaben der Wahlverschiebung aufs Frühjahr 2018 ihren Segen.

Die unabhängige Oppositionspartei UDPS und die demokratische Zivilgesellschaft aber wollen sich ihrer Rechte nicht berauben lassen. Zu ihnen gehört die Jugendorganisation Kampf für den Wandel (Lucha).

Zwei ihrer Mitglieder, Fred Bauma und Yves Makwambala, wurde vor mehr als anderthalb Jahren von kongolesischen Sicherheitskräften festgenommen - und erst vor Kurzem wieder freigelassen. Während einer Reise nach Belgien hat Bauma mit SPIEGEL ONLINE gesprochen:

Zur Person Fred Bauma Fred Bauma, 26, stammt aus Goma im Osten der Demokratischen Republik Kongo. Bauma ist seit 2013 Mitglied der Bürgerrechtsbewegung Lucha, die sich für Demokratie und Menschenrechte einsetzt. Für den Uno-Menschenrechtsrat war Bauma Kronzeuge zur andauernden Gewalt der Regierung Präsident Kabilas gegen die Zivilgesellschaft.

SPIEGEL ONLINE: Herr Bauma, Sie saßen in ihrer Heimat für ein Jahr und sechs Monate in Haft. Warum?

Bauma: Genau genommen, waren es 17 Monate und 15 Tage. Ich gehöre einer Gruppe an, die sich Lucha nennt. Das steht für Lutte pour le changement im Kongo. Wir sind Aktivisten, die sich für Demokratie und Menschenrechte einsetzen.

SPIEGEL ONLINE: Was genau wurde Ihnen vorgeworfen?

Bauma: Yves Makwambala und ich wurden bei einer Pressekonferenz festgenommen, zusammen mit Künstlern und Journalisten. Die anderen kamen frei, uns behielt man ohne Erklärung da. Erst nach zwei Monaten warf man uns offiziell etwas vor: Wir hätten einen Staatsstreich geplant. Lucha sei eine Terrororganisation.

SPIEGEL ONLINE: Wussten Sie, wo Sie eingesperrt waren?

Bauma: Zu Beginn im Hauptquartier des nationalen Sicherheitsdiensts ANR. Ab dem Moment waren wir von der Außenwelt abgeschnitten. Ich habe 50 Tage lang keinen Besucher gesehen, geschweige denn einen Anwalt. Dann wurden wir an die Staatsanwaltschaft überstellt und schließlich ins Makala-Gefängnis in Kinshasa, wo wir für den Rest unserer Haftzeit blieben.

SPIEGEL ONLINE: Kommt so etwas in ihrem Land häufiger vor?

Bauma: Ja, und die Fälle nehmen zu. Aus politischen Gründen, ohne erkennbares Vergehen, sind seit vergangenen September Hunderte Menschen im Kongo inhaftiert worden. Allein von unserer Organisation, Lucha, waren es in dem Zeitraum etwa 150.

SPIEGEL ONLINE: Sie haben Ende September in Genf dem Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen berichtet. Was haben Sie dort erzählt?

Bauma: Ich wurde gebeten, zu bestätigen, dass sich die kongolesische Regierung an der gewaltsamen Niederschlagung von Protesten und am Töten von Demonstranten beteiligt hat. Und ich habe betont, dass es wichtig ist, gegen diejenigen, die eine entscheidende Rolle bei der Unterdrückung gespielt haben, Sanktionen zu verhängen.

SPIEGEL ONLINE: Nach allem, was Ihnen widerfahren ist, könnten Sie einfach in Belgien bleiben.

Bauma: Das will ich aber nicht, ich will kein Asyl, nicht hier oder sonst wo. Meine Aufgaben liegen im Kongo, darum werde ich sehr bald nach Hause zurückkehren.

SPIEGEL ONLINE: Amnesty forderte Menschen während Ihrer Haftzeit dazu auf, sich für Sie bei Präsident Kabila einzusetzen. Haben Sie keine Angst, nach Hause zu gehen?

Bauma: Nein, ich habe keine Angst vor der Rückkehr. Es gibt zwar Druck auf mich und meine Kollegen, aber ich will zurück in mein Land. Ich passe auf mich auf, wo es möglich ist. Außerdem ist Angst hier ein normales Gefühl. Auch wenn ich zu Hause nicht sicher bin, ist es der Ort an dem ich gerade in dieser schwierigen Zeit sein muss.

SPIEGEL ONLINE: Was sind Ihre Ziele?

Bauma: Unser Kampf für den Wandel soll einen neuen Kongo schaffen. Ein Land, in dem Bevölkerung eine gewichtige Rolle spielt. Eine Rolle, die nicht damit erfüllt ist, irgendjemanden an die Regierung zu bringen. Ein normaler Kongo ist das Ziel, in dem die Menschenrechte geachtet werden. Mit einer im besten Sinne aktiven Bevölkerung.

SPIEGEL ONLINE: Die Wahlen sind jetzt auf April 2018 verschoben, von der Regierung und den willfährigen Oppositionsparteien. Offiziell heißt es: Damit die Wählerlisten aktualisiert werden können. Sind die organisatorischen Hürde so hoch?

Bauma: Es ist ganz einfach. Der Präsident muss laut Verfassung im Dezember das Amt niederlegen. Dann würde der Senatspräsident für eine Übergangszeit die Führung übernehmen, und müsste Wahlen binnen 120 Tagen vorbereiten. Es ist einzig und allein eine Frage des politischen Willens.

SPIEGEL ONLINE: Wenn der Präsident nicht will und wenn die Wahlkommission, die obersten Richter sich nicht gegen ihn stellen: Welche Möglichkeiten gibt es noch?

Bauma: Wenn Kabila nicht will und wenn er so weitermacht, wird es große Demonstrationen geben. Und, leider, möglicherweise Gewalt. Das wollen wir nicht für unser Land. Darum ermutigen wir ihn, die Möglichkeit eines friedlichen Abschieds zu wählen. Das Land braucht Frieden, keinen weiteren Krieg und keine Gewalt.