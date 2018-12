Nach der Wahl Kongos Regierung kappt das Internet

Die Demokratischen Republik Kongo sucht nach einem Nachfolger für Dauerpräsident Joseph Kabila. Schon rund um Stimmabgabe am Sonntag kam es immer wieder zu Zwischenfällen - nun hat offenbar die Regierung in weiten Landesteilen den Zugang zum Internet sperren lassen.

Der Zugang sei "auf Anweisung der Regierung für unbestimmte Zeit" unterbrochen worden, teilte der Internetbetreiber Global am Montag gegenüber der Nachrichtenagentur AFP in Kinshasa mit. Ähnlich äußerten sich Vertreter der großen Internetunternehmen Vodacom und Airtel. Die Opposition zeigte sich beunruhigt und warnte die Regierung vor Wahlbetrug.

Die Internetsperre begann, als die erste Wahlresultate aus den Abstimmungsbüros des riesigen Landes per Twitter veröffentlicht wurden. Der Zugang zum Netz sowie zu den sozialen Medien war am Montag nicht möglich, wie AFP-Korrespondenten aus Kinshasa, Goma, Beni und Lubumbashi berichteten. Korrespondenz per SMS war am Montagvormittag noch möglich.

Der Generalsekretär der einflussreichen katholischen Bischofskonferenz, Donatien Nshole, bedauerte die Internetsperre. Das Team des Oppositionskandidaten Martin Fayulu warf der Regierung vor, durch das Internet-Blackout den "überwältigenden Sieg" Fayulus verschleiern zu wollen.

Im Bezirk Walungu in der Provinz South Kivu hatte es am Sonntag einen Gewaltausbruch gegeben. Ein Mitarbeiter der Wahlkommission sowie ein Polizist sollen dabei getötet worden sein. Zuvor habe eine aufgebrachte Menge den Wahlhelfer beschuldigt, die Stimmabgabe zu beeinflussen, sagte der Kommissionsvorsitzende Corneille Nangaa am Sonntagabend. Der Mitarbeiter habe versucht, einen Wahlautomaten zu reparieren. Die Menge habe ihn daraufhin gelyncht, dabei sei auch der Polizist gestorben. Der Aktivist Patient Bashombe berichtete der Nachrichtenagentur dpa von einem dritten Toten in Walungu, als die Polizei das Feuer eröffnet habe.

Wahlautomaten kaputt, Warteschlangen vor den Lokalen

Im Ostkongo erzwangen bewaffnete Rebellen die Schließung einiger Wahlbüros, in der Südwest-Provinz Mai-Ndombe verwüsteten aufgebrachte Menschen Wahlbüros, weil Stimmzettel fehlten. Rund 540 Wahlautomaten versagten, einige Wahllokale blieben noch nach der offiziellen Schließzeit offen, weil Wähler in langer Schlange davor auf ihre Stimmabgabe warteten. Wahlbeobachter der katholischen Bischofskonferenz registrierten 194 Gewaltvorfälle.

Schon vor der Wahl war es in jenen Regionen zu Unruhen gekommen, in denen die Stimmabgabe für rund 1,2 Millionen Menschen auf März 2019 verschoben worden war. Die Wahlkommission begründet diese mit einem Ebola-Ausbruch und Terrorgefahr. Trotzdem soll der Nachfolger des autoritär regierenden Kabila am 18. Januar vereidigt werden.

Knapp 39 Millionen Bürger waren mit mehr als zweijähriger Verspätung zur Wahl eines Nachfolgers des Präsidenten aufgerufen. Dessen Partei stellte den früheren Innenminister Emmanuel Ramazani Shadary als Kandidaten auf.

Reale Chancen wurden neben Shadary allenfalls den Oppositionskandidaten Felix Tshisekedi und Martin Fayulu eingeräumt. Kabilas Kandidat Shadary beanspruchte jedoch noch vor Schließung der Wahllokale den Sieg für sich. Ein vorläufiges Ergebnis der Präsidentschaftswahl soll nach Angaben der unabhängigen Wahlkommission am 6. Januar verkündet werden.