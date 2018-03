Annäherung im Koreakonflikt Der weise Weg des Moon Jae In

Ging es in den vergangenen Monaten um den Korea-Konflikt, sorgten vor allem US-Präsident Donald Trump und der nordkoreanische Machthaber Kim Jong Un für Schlagzeilen. Auf Raketentests folgten provozierende Twitterbotschaften auf der einen und wütende Propagandaauftritte auf der anderen Seite. Südkoreas Präsident Moon Jae In hingegen blieb eher im Hintergrund.

Das hat sich mit der Ankündigung des innerkoreanischen Gipfels geändert. Ende April will sich Kim nach Angaben der Südkoreaner mit Moon treffen. Der hat seit seinem Amtsantritt immer wieder erklärt, er setze auf eine Politik der kleinen Schritte. Nun könnte seine Chance gekommen sein.

"Moon ist der richtige Mann zur richtigen Zeit. Er bleibt realistisch, warnt auch jetzt noch vor Begeisterung und meint immer, was er sagt", sagt Michael Paul, Asienexperte der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Paul lernte Moon im vergangenen Juli in Berlin kennen, als der gerade erst ins Amt gewählte südkoreanische Präsident bewusst die einst geteilte deutsche Hauptstadt wählte, um seine Vorstellungen eines innerkoreanischen Dialogs und einer möglichen Wiedervereinigung vorzutragen.

Moon sprach im Alten Stadthaus von Berlin, wo 1990 der deutsche Einigungsvertrag ausgehandelt wurde. "Wir wissen schon einen richtigen Weg für die friedliche koreanische Halbinsel", sagte Moon. Nur hörte ihm niemand zu. Das Kriegsrasseln von Trump und Kim übertönte alles andere.

In den vergangenen Wochen aber haben sich die beiden Länder angenähert. Eine Delegation aus dem Süden folgte der bei Olympia ausgesprochenen Einladung in den Norden. Am Montag empfing Nordkoreas Kim in Pjöngjang den Sicherheitsberater Moons zum Abendessen. Vier Stunden lang soll der Diktator nicht nur besonders herzlich zu seinen südkoreanischen Gästen gewesen sein, er soll eine regelrechte Entspannungs-Agenda angeboten haben: Einwilligung zum Gipfeltreffen mit Moon Ende April, Einwilligung zu Gesprächen mit den USA über die Aufgabe des nordkoreanischen Atomprogramms, Einwilligung zum Dialog mit Südkorea.

All das, wovon Moon vor acht Monaten scheinbar völlig hypothetisch in Berlin gesprochen hat, taucht nun auf: Aufgabe des Atomprogramms, umfassender Dialog. Allerdings ist es bislang nur der Süden, der die Absicht des Nordens kommuniziert - und das auch nicht eindeutig: "Nordkorea hat auch deutlich gemacht, dass es keinen Grund gibt, Nuklearwaffen zu besitzen, wenn militärische Bedrohungen gegen den Norden eliminiert und die Sicherheit des Regimes gewährleistet wird", heißt es. Ob diesen Worten auch Taten folgen - viele Experten sind skeptisch.

Schwierige Gratwanderung

Asienwissenschaftler Paul nennt das vermeintliche Angebot des Nordens "eine Honigfalle". Aber was soll Moon tun? "Moon steht vor einer schwierigen Gratwanderung, im innerkoreanischen Verhältnis, aber noch mehr im Verhältnis zu den USA", sagt Paul.

Der Präsident hat es so gewollt: Zu seinen Wahlversprechen im vergangenen Frühjahr zählte, dass er innerhalb seines ersten Amtsjahres einen innerkoreanischen Gipfel organisieren würde. Viele Beobachter halten das für einen entscheidenden Schritt, der Kim aus seiner Isolation befreit. Der Nordkoreaner hat in seiner sechsjährigen Amtszeit zu den Hauptbeteiligten des Konflikts keinerlei persönliche Kontakte unterhalten, nicht nach Südkorea, nicht nach China, nicht zu den USA.

Doch will er wirklich über die Aufgabe seines Atomprogramms verhandeln? Viele bezweifeln das. Gerade erst ist aus dem ehemaligen "Papiertiger" eine auch von Experten ernst genommene Atommacht Nordkorea geworden. Wieso sollte Kim das wieder aufgeben? Für die USA aber kann es nicht um weniger als die Aufgabe des nordkoreanischen Atomprogramms gehen, Abrüsten oder Einfrieren reicht für Washington nicht. Genau an diesem Punkt kommt Moon ins Spiel.

Ein Nachlassen der Sanktionen gegen Nordkorea käme trotz des sich anbahnenden Dialogs nicht in Frage, sagte Moon am Mittwoch im Gespräch mit südkoreanischen Parteiführern in Seoul. Er betonte, dass es sich um Uno-Sanktionen handle, die Südkorea weder reduzieren könne noch wolle.

Auch bei der Atomfrage stellte sich Moon hinter die USA: Das Ziel sei nicht Abrüstung oder Einfrieren, sondern ein atomwaffenfreies Korea. Er fügte allerdings hinzu: "In Wirklichkeit aber werden wir dieses Endziel nicht gleich erreichen und müssen mit Zwischenschritten rechnen", so Moon. Genau diese Zwischenschritte aber muss der Präsident nun definieren und für sie in Pjöngjang und Washington Unterstützung finden.

Koreaexperte Paul in Berlin glaubt nicht an eine Lösung der kleinen Schritte in Korea. Nur eine "große Lösung", wie Paul sie nennt, die auf eine Einigung zwischen Nordkorea und den USA hinauslaufen würde, könne langfristigen Frieden auf der Halbinsel schaffen. Das ist die Ansicht der meisten internationalen Experten, nachdem die bislang zwei innerkoreanischen Gipfeltreffen, im Jahr 2000 und 2007, jeweils scheiterten.

Nun aber versucht es Moon erneut. Die südkoreanischen Medien feiern ihn an diesem Mittwoch dafür. Der Jubel mag nicht anhalten, aber das ist zumindest keine schlechte Ausgangsposition. Vielleicht weiß Moon ja wirklich einen Weg für die Halbinsel.