Korea-Konflikt USA treiben Aufbau von Raketenabwehrsystem in Südkorea voran

Der Korea-Konflikt eskaliert seit Wochen. Nun zeigen die USA militärische Stärke und beginnen in Südkorea mit dem Aufbau des umstrittenen Raketenabwehrsystems THAAD (Terminal High Altitude Area Defense).

Am Mittwoch wurden die ersten Container mit Bauteilen des Systems auf ein Gelände in der Provinz Gyeongsang gebracht. Ein Sprecher des US-Verteidigungsministeriums in Washington erklärte, das "defensive" THAAD-System solle so schnell wie möglich aufgebaut werden. Der Einsatz des Systems diene dazu, Südkorea vor Bedrohungen durch nordkoreanische Raketen zu verteidigen.

Die Lage in der Region ist gegenwärtig sehr angespannt. Südkorea und die USA gehen davon aus, dass die kommunistische Regierung in Pjöngjang ihr Atomprogramm weiter vorantreibt und erneut ballistische Raketen testen wird.

Das THAAD-System soll der Abwehr von Kurz- und Mittelstreckenraketen dienen. China sieht durch THAAD seine Sicherheitsinteressen bedroht, da das Frühwarnsystem auch Pekings Raketenpotenzial erfassen und seine Strategie beeinträchtigen könnte, Militärschläge gegen US-Streitkräfte im Pazifik auszuführen. Chinas Staatschef Xi hat sich deshalb in den Streit zwischen Washington und Pjöngjang eingeschaltet und forderte US-Präsident Donald Trump zur Mäßigung auf.

Nordkorea droht mit "atomaren Erstschlägen"

Die US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen, Nikki Haley, hatte in einem Interview des Senders NBC bereits zu Wochenbeginn gewarnt, Washington könnte zu militärischen Aktionen greifen, sollte Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un seinen Konfrontationskurs im Streit um das Atomprogramm nicht ändern.

Am Dienstag legte das atomgetriebene Raketen-U-Boot USS "Michigan" in der südkoreanischen Küstenstadt Busan an. Am gleichen Tag beging Nordkorea offiziell den 85. Gründungstag der Streitkräfte mit massiven Schießübungen und drohte mit "atomaren Erstschlägen". Daraufhin hielten auch die südkoreanischen und amerikanischen Seestreitkräfte gemeinsam Schießübungen ab.

Das Einlaufen der USS "Michigan" in Busan bezeichnete die US-Marine als Hafenbesuch. Das mit "Tomahawk"-Marschflugkörpern ausgerüstete U-Boot habe nicht an den gemeinsamen Seemanövern mit Südkorea am Dienstag vor der West- und Ostküste teilgenommen, sagte ein Sprecher des Verteidigungsministeriums in Seoul.