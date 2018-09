Aufteilung des Kosovo Auf dem Balkan drohen blutige Tragödien

Bruder Sava Janjic hält nicht viel von mönchischer Einkehr, er mischt sich lieber ein. Seit damals im Kosovo-Krieg vor 20 Jahren. Statt sich in der kühlen Stille seines Klosters Visoki Decani betend wegzuducken, saß der serbisch-orthodoxe Mönch am Computer. Per E-Mail und auf der Internetseite seiner Abtei, die mitten im albanisch besiedelten Kosovo liegt, berichtete er der Welt über die Untaten beider Seiten, der serbischen Soldateska wie der albanischen Rebellen.

Bruder Sava war so etwas wie ein früher Blogger, die einzige authentische Stimme, die aus dem Kampfgebiet die Welt informierte. Das brachte ihm den Spitznamen "Cyber-Monk" ein, Bewunderung - und maßlose Beschimpfungen.

Derzeit gilt Mönch Sava in Belgrad wieder als Verräter. Premier Aleksandar Vucic und sein kosovarischer Amtskollege Hashim Thaci planen nämlich das Kosovo entlang ethnischer Grenzen zu teilen. Darüber wollen sie am Freitag in Brüssel bei einem von der EU moderierten Treffen reden. Der serbisch besiedelte Norden um die Stadt Mitrovica soll an Serbien gehen, das Kosovo wird mit dem albanisch besiedelten, aber noch zu Serbien gehörenden Presevo-Tal entschädigt.

Aber Mönch Sava ist dagegen. In Vucics und Thacis Augen ist der Vorschlag ein Mittel, den jahrelang schwelenden Streit um die einstige jugoslawische Provinz beizulegen, in den Augen des Geistlichen jedoch ein Spielplan für neue Tragödien auf dem Balkan. Ethnische Teilungen sind ein Verhängnis, das ist Savas Botschaft, eine Haltung, die im zerstrittenen Ex-Jugoslawiens selten und unpopulär ist: "Es wird sich immer jemand auf der falschen Seite der neuen Grenze finden", sagt er. Flucht und Vertreibung werden das Resultat sein. Und außerdem schaffe die Teilung des Kosovo einen Präzedenzfall für ethno-nationalistische Bestrebungen auf dem ganzen Balkan.

Obwohl mehrheitlich albanisch besiedelt, spielt das Kosovo in der serbischen Nationalmythologie eine zentrale Rolle. 1389 fochten hier, auf dem Amselfeld, ein serbisch geführtes Heer eine entscheidende Schlacht gegen den Vormarsch des osmanischen Sultans.

Der jugoslawische Staatschef Tito räumte den muslimischen Albanern in der Provinz Kosovo Autonomierechte ein, die Belgrad aber gegen Ende der kommunistischen Zeit immer weiter einschränkte. Dagegen formierte sich in den Achtzigerjahren die kosovarische Unabhängigkeitsarmee UCK. Als der Konflikt eskalierte und immer mehr zivile Opfer forderte, griff die internationale Gemeinschaft ein. Die serbische Armee wurde vertrieben, das Kosovo ein Nato-Protektorat. 2008 wurde es schließlich in die Unabhängigkeit entlassen.

Amerika und die EU sind die Schutzmächte des Balkans

Den erhofften Frieden brachte das jedoch nicht: Serbien erkannte die Unabhängigkeit nie an, entlang des Flusses Ibar verläuft die ethnische Trennlinie, die das Kosovo in einen serbisch und einen - viel größeren - albanisch besiedelten Teil trennt. Nicht selten kommt es auf den Ibar-Brücken zu Prügeleien.

Dass der Grenzverlauf zwischen Albanien und Serbien jetzt von Vucic und Thaci in Frage gestellt wird, hat damit zu tun, dass Europa und die USA ihre Haltung in der Kosovo-Frage offenbar aufgeweicht haben. Amerika und die EU sind faktisch die Schutzmächte des Balkans: Ihre Truppen beendeten die Massaker und hielten die streitenden Ethnien jahrelang auseinander. Geld aus Brüssel hält das Kosovo bis heute am Leben.

Grenzen auf dem Balkan werden nicht geändert - so lautete bisher das Credo hinter der transatlantischen Balkanpolitik. Die Welt hatte eine Abkehr vom Ethno-Nationalismus verordnet. Die Staaten der Region sollten gefälligst lernen, mit ihrem Jahrhunderte alten Multikulturalismus klarzukommen.

Doch unter Donald Trump ist Amerika lax geworden. Washington habe nicht unbedingt etwas dagegen, wenn Serben und Albaner eine Lösung fänden, sagte sein Sicherheitsberater John Bolton unlängst. Eine Ethnie, ein Staat. Diese primitive Logik versteht sogar der amerikanische Präsident.

Auf dem Balkan ist Nachgiebigkeit gefährlich

Und auch die EU hat den Teilungsplänen bisher nicht energisch widersprochen. Das Bündnis ist mit sich selber beschäftigt, mit dem Brexit und den Flüchtlingen. In fast allen Ländern gewinnen zudem Parteien politisch an Boden, die zutiefst nationalistisch denken.

Doch auf dem Balkan ist Nachgiebigkeit gefährlich: Lassen Amerika und Europa eine Teilung des Kosovo nach ethnischen Kriterien zu, legitimiert das auch andere Rufe nach Grenzkorrekturen. Es könnten sich die Albaner im mazedonischen Tetovo zu Wort melden. Der alte Traum vom Großalbanien, der Vereinigung des Kosovo mit Albanien im Süden, könnte Auftrieb erhalten. Moldawier könnten den Anschluss an Rumänien fordern.

Vor allem wäre Bosnien in Gefahr. Das Land ist durch den Friedensvertrag von Dayton 1996 in einen serbischen Teil, die Republika Srpska, und eine kroatisch-bosnische Föderation geteilt. Sollten beflügelt durch neue Grenzziehungen im Kosovo Kroaten und Serben den Anschluss an die jeweiligen Mutterländer fordern, wäre sogar Blutvergießen nicht ausgeschlossen. Denn es gibt keine ethnisch homogenen Gebiete in Bosnien.

Sollte es zu neuem Streit um Grenzziehung in der Region kommen, wären Instabilität, Unsicherheit und wirtschaftliche Stagnation die Folge. Das sind klassische Fluchtursachen. Europa müsste mit mehr Migranten vom Balkan rechnen, müsste sich wieder stärker dort engagieren, diplomatisch, im schlimmsten Fall militärisch.

Es sieht nicht aus, als könne es auf Unterstützung aus den USA hoffen. Nicht unter diesem Präsidenten.