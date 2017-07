Linksnationalistischer Politrebell Kurti mischt das Kosovo auf

Lange hat sich Albin Kurti den Zwängen des Politikeralltags verweigert. Lieber pflegte er das Image des einstigen Studentenrevoluzzers. Krawatten etwa kamen ihm bis vor Kurzem nicht um den Hals. Das hat sich inzwischen geändert: Bei öffentlichen Auftritten trägt er nun regelmäßig Anzug und Schlips: Albin Kurti, 42, Kosovos Politrebell und Anführer der links-nationalistischen Protestbewegung Vetevendosje. Sein Outfit hat er angepasst, weil er Ministerpräsident seines Landes werden will.

Eine Ambition, die er im Gespräch ebenso einfach wie plausibel begründet: "Ich bin derjenige Politiker im Kosovo, der die meisten Wähler hat. Die Leute trauen meiner Partei und mir zu, Recht und Gerechtigkeit zu schaffen."

Das Kosovo nach der vorgezogenen Parlamentswahl vom 11. Juni: Eigentlich hatte die "Koalition der Kommandanten", eine korrupte Parteienallianz ehemaliger Anführer der einstigen kosovarischen Befreiungsarmee UCK, ihren haushohen Wahlsieg fest eingeplant. Doch das "Kommandanten"-Bündnis PAN holte nur rund 34 Prozent und gewann damit sehr knapp. Stärkste Einzelpartei und eigentliche Wahlsiegerin wurde Albin Kurtis Protestbewegung Vetevendosje (Selbstbestimmung), die auf rund 28 Prozent kam. Sie konnte ihren Stimmenanteil gegenüber der Wahl vom Juni 2014 verdoppeln, Kurti selbst erhielt unter allen Politikern die meisten Einzelstimmen.

Seitdem herrscht in Pristina Sorge. Wenn es den "Kommandanten" und mutmaßlichen einstigen Kriegsverbrechern Kadri Veseli, Ramush Haradinaj und Fatmir Limaj aus der Allianz der drei Parteien PDK, AAK und Nisma nicht gelingen sollte, Koalitionspartner zu finden, könnte Albin Kurti die Regierung bilden. Doch der ist für viele eine Schreckgestalt:





für das politische Establishment , weil er mit Korruption und organisierter Kriminalität aufräumen will

, weil er mit sozialistisch-egalitären Ideen liebäugelt

für die Uno- und EU-Missionen im Kosovo, weil er sie als "Kolonialverwaltung" anprangert

für die serbische Minderheit, weil er als Nationalist gilt

"Alles falsch", sagt Kurti im Gespräch mit dem SPIEGEL. "Unser Negativimage ist eine Projektion des korrupten Regimes im Land, weil wir dafür eintreten, dass in Kosovo endlich demokratische und rechtsstaatliche Verhältnisse und soziale Gerechtigkeit herrschen." Seine Partei habe auch keine Probleme mit der serbischen Minderheit, sondern sei lediglich dagegen, dass Serbien auf ihrem Territorium Kompetenzen erhält. Kurti weiter: "Wir sind auch nicht gegen die internationalen Missionen in Kosovo, wir möchten bloß wie ein unabhängiger, souveräner Staat behandelt werden, vor allem von der EU. Niemand muss Vetevendosje und mich fürchten."

Verurteilt zu 15 Jahren Haft



Kurti, derzeit um ein staatsmännisches Auftreten bemüht, ist eine schillernde Persönlichkeit, politisiert in der lange gewaltlosen Widerstandsbewegung der Albaner in Jugoslawien. Als Studentenaktivist organisierte er in den Neunzigerjahren Proteste gegen das Regime des Diktators Slobodan Milosevic und arbeitete später in der politischen Vertretung der Befreiungsarmee UCK. Wegen staatsfeindlicher Tätigkeit wurde er 1999 in einem Schauprozess zu 15 Jahren Haft verurteilt und erst ein Jahr nach Milosevics Sturz auf internationalen Druck hin freigelassen. Er war 2004 Mitbegründer von Vetevendosje, in deren Programmatik Ideen von Basisdemokratie, Bürgergesellschaft, Republikanismus und albanischem Nationalismus eine durchaus widersprüchliche Koexistenz führen.

Von sich reden machte Vetevendosje jahrelang mit zum Teil gewalttätigen Protesten gegen die Uno-Interimsverwaltung des Kosovo und gegen die EU-Rechtsstaatsmission im Kosovo. Das kam vor allem bei vielen jungen Leuten gut an: Die internationalen Missionen in Kosovo sind seit langem in Verruf geraten, weil sie mit der korrupten Elite im Land paktieren und weil in den vergangenen Jahren Milliardensummen in das Kosovo flossen, ohne dass sich für die Menschen dort viel änderte - bis heute zählt das Kosovo zu den ärmsten Ländern Europas.

Nicht nur deshalb wurde Vetevendosje in den letzten Jahren in den Augen vieler Kosovo-Albaner zur einzig glaubwürdigen politischen Partei des Landes. Beim opportunistischen Postengeschacher in Staat und Regierung machte die Partei nicht mit. In Pristina gewann sie 2013 die Stadtratswahl - und zeigte seither, dass sie in der Lage ist, mit Korruption und Vetternwirtschaft aufzuräumen.

Warnung vor der "Bosnisierung des Kosovo"

Bei westlichen Kosovo-Verwaltern hingegen gelten Kurti und Vetevendosje als nationalistische Krawallmacher. Denn sie protestierten in den letzten Jahren immer wieder gewaltsam, etwa mit Tränengasattacken im Parlament, gegen den umstrittenen Kosovo-Serbien-Friedensdialog, der in Brüssel hinter verschlossenen Türen und unter Ausschluss der kosovarischen Öffentlichkeit stattfindet.

So ist Vetevendosje strikt gegen ein Sonderstatut für die serbische Minderheit wie die "Assoziation der serbischen Gemeinden des Kosovo", die als autonome Institution verfassungsrechtliche Vetovollmachten hätte. Das würde zu einer "Bosnisierung des Kosovo" führen, warnt Kurti mit Verweis auf die strikte ethnische Trennung Bosnien-Herzegowinas, die den dortigen Staat zunehmend zermürbt.

Doch die Angst vor Vetevendosje an der Regierung ist unberechtigt - sagen zumindest Kenner der komplizierten Gemengelange im Land. "Der innenpolitischen Demokratisierung würde es gut tun", sagt Luan Shllaku, der Direktor der Kosovo Foundation of Open Society (KFOS). Ähnlich sieht es der Ökonom Andrea Lorenzo Capussela, der von 2008 bis 2011 in der internationalen Zivilverwaltung des Kosovo arbeitete und ein prominenter Kritiker der korrupten und undemokratischen Verhältnisse ist. "Allerdings muss Vetevendosje unter Beweis stellen, dass sie die serbische Minderheit als legitimen Teil Kosovos sieht und die schwerwiegende Marginalisierung der Serben beendet", sagt Capussela.

Albin Kurti wäre eigentlich der geeignete Kandidat für ein solches Vorhaben - weil er den Nationalismus mancher seiner Landsleute schon selbst zu spüren bekam: Als er vor drei Jahren seine norwegische Lebensgefährtin Rita Augestad Knudsen heiratete, hagelte es in sozialen Netzwerken chauvinistische und rassistische Sprüche über Kurtis angeblich "unalbanische Ehe".

