Kosovo-Wahlsieger Haradinaj Wahlsieger im Kosovo will serbische Minderheit kleinhalten

Der Sieger der Parlamentswahl im Kosovo, Ramush Haradinaj, will den Gemeinden der serbischen Minderheit im Land nicht die vereinbarte weitreichende Autonomie gewähren. "Die kosovarische Verfassung sieht zwar vor, dass sich Gemeinden zusammenschließen können, sie dürfen aber keine Entscheidungsgewalt haben", sagte der 48-Jährige ehemalige Paramilitär dem SPIEGEL. Er werde sich nicht gegen die Verfassung stellen.

Damit drohen sich die Spannungen zwischen dem von albanischen Kosovaren dominierten Staat, der serbischen Minderheit und Serbien weiter zu verschärfen. Im Jahr 2013 hatten die Regierungen des Kosovo und Serbiens auf Vermittlung der EU hin ein Normalisierungsabkommen vereinbart. Der Vertrag sah vor, dass sich die serbisch bevölkerten Gemeinden im Kosovo zusammenschließen dürfen. Außerdem wurde ihnen ein hohes Maß an Selbstverwaltung zugestanden, unter anderem im Bildungs- und Gesundheitswesen, in der Stadtplanung sowie in wirtschaftlichen Fragen. Vor anderthalb Jahren hatte aber das kosovarische Verfassungsgericht die Vereinbarung ausgesetzt. Seither liegt sie auf Eis.

Nach der Wahl am Sonntag ist es wahrscheinlich, dass Haradinaj, den seine Anhänger die "Faust Gottes" nennen, das Amt des Regierungschefs übernimmt. Der von ihm geführte nationalistische "Kriegsflügel" - wie die Zeitung "Gazeta Expres" die Allianz dreier ehemaliger Kommandanten aus dem Kosovokrieg von 1998/1999 nennt - kommt nach der bisherigen Auszählung von 91 Prozent der Stimmen auf knapp 35 Prozent. Zweitstärkste Kraft ist mit etwa 27 Prozent die linksnationalistische Partei Vetëvendosje, die ebenfalls die Selbstverwaltung der serbischen Minderheit ablehnt. Die bisher regierende Demokratische Liga des Kosovo kommt nur auf rund 26 Prozent. Viertstärkste Kraft ist eine Serbenpartei mit 5,5 Prozent.

Haradinaj, der im Kosovokrieg von 1998/1999 als Kommandant der so enannten Befreiungsarmee UCK für die Abspaltung von Jugoslawien kämpfte, machte in den vergangenen Jahren als Oppositionspolitiker immer wieder Stimmung gegen die Selbstverwaltung. Schätzungen zufolge sind zwischen sechs und acht Prozent der rund 1,8 Millionen Einwohner des Kosovo ethnische Serben.

Viele Serben halten den 48-Jährigen für einen Kriegsverbrecher. Serbiens Justiz hat einen internationalen Haftbefehl gegen den ehemaligen Guerillakämpfer ausgestellt, der noch immer gültig ist. Bereits zweimal musste sich Haradinaj vor dem Internationalen Kriegsverbrechertribunal in Den Haag verantworten. Die Anklage warf ihm vor, im Krieg an Vertreibungen von Serben und Roma sowie an Morden und Folterungen gefangener Zivilisten beteiligt gewesen zu sein. Haradinaj bestritt dies. Beide Male sprach ihn das Gericht frei: mangels einwandfreier Beweise.

Laut Anklage wurden schon im Verlauf des ersten Prozesses mindestens drei potenzielle Zeugen exekutiert. Demnächst wird Haradinajs Vergangenheit womöglich noch einmal aufgerollt: durch ein in Den Haag gegründetes internationales Sondertribunal, das mutmaßliche Kriegsverbrechen der UCK untersucht.

Serbien solle den Haftbefehl einkassieren, fordert Haradinaj: "Man sollte die beiden Urteile des Internationalen Gerichtshofs akzeptieren." Darüber hinaus sollten sich Serbiens Regierungsvertreter für serbische Verbrechen im Kosovokrieg entschuldigen. Er stehe aber jederzeit bereit für einen Dialog mit Belgrad und anderen Nachbarstaaten. Unter anderem wolle er seit Jahren schwelende Grenzstreitigkeiten mit Montenegro beenden. Dadurch dürften die Kosovaren endlich ohne Visum in die EU einreisen.

Als wichtigstes wirtschaftspolitisches Ziel nannte Haradinaj dem SPIEGEL den Kampf gegen die Arbeitslosigkeit. Offiziellen Zahlen zufolge waren 2016 27,5 Prozent der Kosovaren ohne Job, bei jungen Leuten ist die Quote noch höher. "Wir wollen die Arbeitslosenquote unter zehn Prozent bringen", sagte Haradinaj - und zwar innerhalb von vier Jahren.

Allerdings ist fraglich, wieso das Kosovo ausgerechnet jetzt ein Wirtschaftswunder erleben sollte. Seit Jahren lähmen Korruption, Verflechtung von Politik und Justiz mit der organisierten Kriminalität, eine teils überalterte Infrastruktur und der Zwist mit Serbien die Entwicklung der 2008 ausgerufenen Nation. Mehr als 80 Staaten, unter ihnen Spanien, Griechenland, China und Russland, erkennen die Unabhängigkeit bis heute nicht an.