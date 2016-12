Krieg in Syrien IS marschiert wieder in Palmyra ein

Kämpfer der Dschihadistenmiliz "Islamischer Staat" (IS) sind am Samstag wieder in die antike Oasenstadt Palmyra in Syrien einmarschiert. Sie hätten den Nordwesten der Stadt unter ihre Kontrolle gebracht, während sie sich im Zentrum Kämpfe mit der syrischen Armee lieferten, berichtete die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte.

Der IS hatte in dieser Woche eine Offensive in der Region um Palmyra begonnen und die Regimetruppen aus mehreren Richtungen angegriffen. Im März hatten syrische Regierungstruppen Palmyra mit russischer Luftunterstützung vom IS zurückerobert.

SPIEGEL ONLINE

Es ist das erste Mal seit Monaten, dass der IS in Syrien in die Offensive geht. Bislang hatte die Terrormiliz seit Jahresbeginn nur Gebiete verloren - nicht nur rund um Palmyra, sondern vor allem im Norden Syriens.

Die Dschihadisten hatten während ihrer Herrschaft über die Stadt zahlreiche einzigartige historische Kulturgüter aus den ersten Jahrhunderten nach Christus zerstört. Die Ruinen der früheren Handelsmetropole gehören zum Unesco-Weltkulturerbe.