Krieg in Syrien: Türkische Panzer rollen erneut über die Grenze

Panzerfahrzeuge der türkischen Armee sind nordöstlich von Aleppo erneut nach Syrien eingedrungen. Die türkischen Truppen hätten Kämpfer der Freien Syrischen Armee (FSA) dabei unterstützt, den Ort Cobanbey von der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) zu erobern, meldete die Nachrichtenagentur Anadolu. Die Panzerfahrzeuge seien im Rahmen der vergangene Woche begonnenen Operation "Schutzschild Euphrat" von Elbeyli in der türkischen Provinz Kilis über die Grenze gefahren.

Ein Vertreter der Freien Syrischen Armee sagte, dass sich türkische Truppen in Al-Rai einer Offensive der Rebellen gegen den IS angeschlossen hätten. Al-Rai befindet sich unter Kontrolle der Rebellen, war lange Zeit aber in der Hand des IS. Der Ort liegt etwa 55 Kilometer südwestlich von Dscharablus.

In der türkischen Grenzstadt Kilis sollen am Samstag laut Anadolu erneut drei Raketen eingeschlagen sein, die vom IS-Gebiet in Syrien aus abgefeuert wurden. Ein Zivilist sei leicht verletzt worden. Eine Rakete habe das staatliche Krankenhaus in Kilis getroffen, zwei weitere seien in einem Olivenhain eingeschlagen.

Am 24. August hatte das türkische Militär begonnen, mit Panzern und Kampfflugzeugen auf syrischem Boden Rebellen zu unterstützen, die gegen die IS-Miliz oder die kurdische Miliz YPG kämpfen. Die Regierung in Ankara will einen 90-Kilometer-Korridor schaffen, in dem weder der IS noch die Kurden das Sagen haben. Die Offensive der Türkei hat im Westen - allen voran in den USA - Besorgnis ausgelöst. Die Kurden-Miliz YPG ist ein Verbündeter der USA im Kampf gegen den IS.

Unterdessen kämpft das türkische Militär im Südosten der Türkei auch weiterhin gegen Truppen der verbotenen Kurdischen Arbeiterpartei (PKK). Laut Militärangaben seien mehr als 100 PKK-Kämpfer getötet oder verletzt worden. Wie viele genau getötet wurden, teilte das Militär am Samstag nicht mit.

Bereits am Freitag hatten sich türkische Sicherheitskräfte und PKK-Kämpfer Gefechte geliefert, bei denen 27 PKK-Angehörige und mindestens sieben Soldaten starben. Im Juli 2015 zerbrach nach zweieinhalb Jahren ein Waffenstillstand. Seit dem Ausbruch des Konflikts vor mehr als 30 Jahren sind mehr als 40.000 Menschen ums Leben gekommen. Die meisten von ihnen Kurden.